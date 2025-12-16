70-летняя народная артистка Украины перенесла операцию: что известно (фото)

70-летнюю народную артистку Украины Тамару Яценко прооперировали. Звезде театральной сцены и экрана заменили тазобедренный сустав.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала ее коллега — Ольга Сумская. Более того, актриса попросила помочь финансово.

Тамара Яценко перенесла операцию

Исполнительница роли Прони Прокоповны в спектакле "За двумя зайцами" накануне перенесла операцию.

"Нашей дорогой актрисе Тамаре Яценко была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Это жизненно необходимая процедура, без которой она не смогла бы вернуться к полноценной жизни, движению и сцене", — написала Сумская.

Артистка также рассказала, что Тамара Яценко потратила огромные средства на лечение (общая стоимость операции — 201 572 грн). Поэтому Ольга Сумская призвала поклонников поддержать ее коллегу финансово.

Ольга Сумская и Тамара Яценко Фото: Facebook

"Есть официальные документы, подтверждающие все расходы: имплант и комплектующие — 127 500 грн, медицинские услуги, анализы, анестезия, диагностика, пребывание в больнице — 74 072 грн. Общая сумма составляет — 201 572 грн. Для одного человека — это огромная сумма, но вместе мы способны совершить чудо. Тамара — поистине народная артистка Украины, человек, который всю жизнь дарит эмоции, смех и свет зрителям. Сегодня она нуждается в поддержке от нас", — отметила Сумская.

Тамара Яценко Фото: Instagram

Кто такая Тамара Яценко

Яценко более 40 лет выступала в Киевском академическом Молодом театре, где исполнила много заметных ролей на сцене. Наиболее известная ее театральная роль — Проня Прокоповна в спектакле"За двумя зайцами", которую она сыграла более 700 раз.

Она является звездой многих театральных постановок, а также снимается в кино. Так, например, актриса появлялась в сериалах и юмористических шоу "Леся + Рома", "Шоу долгоносиков", "Веселая хата", "Слуга народа" и других.

