70-річна народна артистка України перенесла операцію: що відомо (фото)

70-річну народну артистку України Тамару Яценко прооперували. Зірці театральної сцени та екрану замінили кульшовий суглоб.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла її колега — Ольга Сумська. Ба більше, акторка попросила допомогти фінансово.

Тамара Яценко перенесла операцію

Виконавиця ролі Проні Прокопівни у виставі "За двома зайцями" напередодні перенесла операцію.

"Нашій дорогій акторці Тамарі Яценко була зроблена операція із заміни кульшового суглоба. Це життєво необхідна процедура, без якої вона не змогла б повернутися до повноцінного життя, руху та сцени", — написала Сумська.

Артистка також розповіла, що Тамара Яценко витратила величезні кошти на лікування (загальна вартість операції – 201 572 грн). Тому Ольга Сумська закликала прихильників підтримати її колегу фінансово.

Ольга Сумська та Тамара Яценко Фото: Facebook

"Маємо офіційні документи, що підтверджують усі витрати: і﻿мплант та комплектуючі — 127 500 грн, медичні послуги, аналізи, анестезія, діагностика, перебування в лікарні — 74 072 грн. Загальна сума становить — 201 572 грн. Для однієї людини — це величезна сума, але разом ми здатні зробити диво. Тамара — воїстину народна артистка України, людина, яка все життя дарує емоції, сміх і світло глядачам. Сьогодні вона потребує підтримки від нас", — зазначила Сумська.

Тамара Яценко Фото: Instagram

Хто така Тамара Яценко

Яценко понад 40 років виступала у Київському академічному Молодому театрі, де виконала багато помітних ролей на сцені. Найбільш відома її театральна роль — Проня Прокопівна у виставі "За двома зайцями", яку вона зіграла понад 700 разів.

Вона є зіркою багатьох театральних постановок, а також знімається у кіно. Так, наприклад, актриса з'являлася у серіалах та гумористичних шоу "Леся + Рома", "Шоу довгоносиків", "Весела хата", "Слуга народу" та інших.

