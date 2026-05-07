Умерла звезда сериала "Поймать Кайдаша" и заслуженная артистка Украины (фото)
Заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Любовь Колесникова ушла из жизни. Она боролась с тяжелой болезнью.
Известие о потере сообщила художественный руководитель Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Тараса Шевченко Оксана Туник-Фриз в Facebook 7 мая.
Умерла Любовь Колесникова
"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром на 75 году жизни отошла в вечность ведущий мастер сцены, актриса Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т.Шевченко, широко известная исполнительница роли бабы Палажки в сериале "Поймать Кайдаша" Любовь Степановна Колесникова. Она боролась с тяжелой болезнью и отошла в вечность под опекой лучших врачей и в заботе и любви родного коллектива", — отметила Туник-Фриз.
Прощание со знаменитостью состоится 8 мая в Черниговском драмтеатре.
Кто такая Любовь Колесникова
Покойная работала в театре с 1978 года. Любовь Степановна — лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины имени Марии Заньковецкой (2010 год) и Заслуженная артистка Украины.
На черниговской сцене сыграла такие роли, как Юнона — "Энеида" И. Котляревского, Анна — "101-й километр" А. Галина, Шанель — "Восемь любящих женщин" Р. Тома, Одарка — "Фараоны" А. Коломийца.
Также Колесникова навсегда запомнится зрителю как баба Палажка из сериала "Поймать Кайдаша".
Любовь Колесникова нуждалась в срочной операции. Заслуженная артистка Украины потеряла зрение на один глаз.
