Умерла звезда сериала "Поймать Кайдаша" и заслуженная артистка Украины (фото)

Заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Любовь Колесникова ушла из жизни. Она боролась с тяжелой болезнью.

Известие о потере сообщила художественный руководитель Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Тараса Шевченко Оксана Туник-Фриз в Facebook 7 мая.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня утром на 75 году жизни отошла в вечность ведущий мастер сцены, актриса Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т.Шевченко, широко известная исполнительница роли бабы Палажки в сериале "Поймать Кайдаша" Любовь Степановна Колесникова. Она боролась с тяжелой болезнью и отошла в вечность под опекой лучших врачей и в заботе и любви родного коллектива", — отметила Туник-Фриз.

Прощание со знаменитостью состоится 8 мая в Черниговском драмтеатре.

Любовь Колесникова сыграла бабу Палажку в "Поймать Кайдаша" Фото: Facebook

Кто такая Любовь Колесникова

Покойная работала в театре с 1978 года. Любовь Степановна — лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины имени Марии Заньковецкой (2010 год) и Заслуженная артистка Украины.

На черниговской сцене сыграла такие роли, как Юнона — "Энеида" И. Котляревского, Анна — "101-й километр" А. Галина, Шанель — "Восемь любящих женщин" Р. Тома, Одарка — "Фараоны" А. Коломийца.

Также Колесникова навсегда запомнится зрителю как баба Палажка из сериала "Поймать Кайдаша".

