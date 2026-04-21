Была популярной телеведущей: в Киеве умерла вдова Сергея Сивохо (фото)

В Киеве скончалась Татьяна Сивохо, вдова известного шоумена Сергея Сивохо, которого не стало 17 октября 2023 года. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание.

Первой о смерти Татьяны сообщила ее бывшая коллега Леся Орлова, посвятив покойной большой и трогательный пост. По ее словам, они никогда не были подругами, но у них был период близкого и довольно доверительного общения.

Татьяна Решетник была суперпопулярной ведущей новостей на ТРК "Украина", и ее знал весь Донецк.

"Очень такого западного типа, прохладно-резковатого, с отличным интонированием и американской подачей. И ладно бы просто красивая (а она была несомненно красивой), но еще и интересная и небанальная внешне. Потом она стала Татьяной Сивохо — и так все узнали, что она вышла замуж за, может быть, самого популярного человека в нашем городе", — вспоминает автор поста.

Она описывает Татьяну Сивохо как женщину, которая не только выглядела моложе своего возраста лет на 15, но и была очень стильной, любила одежду, хорошо разбиралась в трендах, чувствовала нестандартные вещи и аксессуары, любила в это играть.

Татьяна и Сергей Сивохо

Ей не раз предлагали стать моделью, но она твердо ответила, что это не для нее, и она ценит себя выше.

А еще она всегда была на гребне, и не только моды. Она много читала, была в курсе всего, отличалась остроумием, котрое она ценила и у других, увадала талант и никонда не ревновала к супеху, а искренне восхищалась.

"Она была, в общем, очень точным слепком 90-х. Образцом их удачливости, мифологии и целеполагания. Пробивалась и пробилась сама – как это было возможно только в те времена, без всякого блата, буквально "с улицы" придя в главную новую телекомпанию. Достигла успеха, известности, авторитета и репутации. А потом встретила незаурядного мегаизвестного человека и прожила с ним несколько ярких драматичных десятилетий. Это не история Золушки в примитивном понимании, когда — хопа! — из заоблачных далей спускается принц. Это история Золушки в ее честном каноническом варианте: сначала та много работала и строила собственную судьбу — и вовсе не была жалостным ни-пойми-кем на момент судьбоносной встречи".

В какой-то момент Татьяна оставила карьеру и полностью посвятила себя семье. У них с Сергеем в ноябре 2000 года родился единственный сын Сава.

Сивохо пережила мужа всего на неполных три года, а его маму — на год.

"Таня ушла в Киеве, ее за несколько месяцев, как выяснилось, съел рак, и ведь никто особенно не знал. Насколько я знаю, она уходила чрезвычайно достойно, решительно, независимо и сильно. Она крутая. Действительно, крутая", — подчеркнула Орлова.

Отношения и брак Сивохо

Как пишет "Телеграф", Сергей Сивохо познакомился с Татьяной в Донецке, когда она работала ведущей новостей. Они пять лет были в отношениях прежде,чем связали себя узами брака в конце 1990-х незадолго до рождения сына.

В целом вместе они были более 25 лет, а впервые Сергей официально представил Татьяну публике в 2016 году.

17 октября 2023 года в Германии в возрасте 54 лет скончался Сергей Сивохо.

Сергея Сивохо похоронили в Донецке.

Также сообщалось, что незадолго до смерти Сергея Сивохо россияне запустили фейк о его уходе.