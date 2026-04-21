Була популярною телеведучою: у Києві померла вдова Сергія Сивохо (фото)

У Києві померла Тетяна Сивохо, вдова відомого шоумена Сергія Сивохо, якого не стало 17 жовтня 2023 року. Причиною її смерті сталоонкологічне захворювання.

Першою про смерть Тетяни повідомила її колишня колега Леся Орлова, присвятивши покійній великий і зворушливий пост. За її словами, вони ніколи не були подругами, але в них був період близького і досить довірливого спілкування.

Тетяна Решетник була суперпопулярною ведучою новин на ТРК "Україна", і її знав увесь Донецьк.

"Дуже такого західного типу, прохолодно-різкуватого, з чудовим інтонуванням і американською подачею. І добре б просто красива (а вона була безсумнівно красивою), але ще й цікава і небанальна зовні. Потім вона стала Тетяною Сивохо — і так всі дізналися, що вона вийшла заміж за, можливо, найпопулярнішу людину в нашому місті", — згадує автор поста.

Відео дня

Вона описує Тетяну Сивохо як жінку, яка не лише мала вигляд молодше за свій вік років на 15, а й була дуже стильною, любила одяг, добре зналася на трендах, відчувала нестандартні речі та аксесуари, любила в це грати.

Тетяна та Сергій Сивохо Фото: Facebook

Їй не раз пропонували стати моделлю, але вона твердо відповіла, що це не для неї, і вона цінує себе вище.

А ще вона завжди була на гребені, і не тільки моди. Вона багато читала, була в курсі всього, вирізнялася дотепністю, яку вона цінувала і в інших, поважала талант і жодного разу не ревнувала до супеху, а щиро захоплювалася.

"Вона була, загалом, дуже точним зліпком 90-х. Зразком їхньої успішності, міфології та цілепокладання. Пробивалася і пробилася сама — як це було можливо тільки в ті часи, без жодного блату, буквально "з вулиці" прийшовши в головну нову телекомпанію. Досягла успіху, популярності, авторитету і репутації. А потім зустріла непересічного мегавідомого чоловіка і прожила з ним кілька яскравих драматичних десятиліть. Це не історія Попелюшки в примітивному розумінні, коли — хопа! — із захмарних далей спускається принц. Це історія Попелюшки в її чесному канонічному варіанті: спершу та багато працювала та будувала власну долю — і зовсім не була жалюгідним незрозуміло ким на момент доленосної зустрічі".

У якийсь момент Тетяна залишила кар'єру і повністю присвятила себе сім'ї. У них із Сергієм у листопаді 2000 року народився єдиний син Сава.

Сивохо пережила чоловіка всього на неповних три роки, а його маму — на рік.

"Таня пішла в Києві, її за кілька місяців, як з'ясувалося, з'їв рак, і адже ніхто особливо не знав. Наскільки я знаю, вона йшла надзвичайно гідно, рішуче, незалежно і сильно. Вона крута. Дійсно, крута", — підкреслила Орлова.

Стосунки та шлюб Сивохо

Як пише "Телеграф", Сергій Сивохо познайомився з Тетяною в Донецьку, коли вона працювала ведучою новин. Вони п'ять років були у стосунках перш, ніж зв'язали себе узами шлюбу наприкінці 1990-х незадовго до народження сина.

Загалом разом вони були понад 25 років, а вперше Сергій офіційно представив Тетяну публіці 2016 року.

Раніше Фокус писав, що

