Сергій Сивохо помер: близькі друзі та пресслужба підтвердили інформацію (фото)

Раніше російські ЗМІ писали про смерть шоумена, проте потім цю інформацію спростували. Однак 17 жовтня близькі друзі артиста та ексрадника секретаря РНБО повідомили, що Сергій Сивохо таки помер.

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Зранку у вівторок, 17 жовтня, помер колишній гравець КВК, український актор та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо. Його серце зупинилося на 55-му році. Про це повідомила у Facebook його близька подруга Світлана Бердецька.

"Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам'ять Сергію", — йдеться у повідомленні.

Смерть Сивохо виданню OBOZ.UA підтвердили в пресслужбі артиста. За їх словами, смерть настала актора в Німеччині.

Відомо, що незадовго до смерті Сергію Сивохо стало погано і він перебуває у важкому стані. Опівночі висловив співчуття з приводу втрати коміка телеведучий Олексій Суханов у Instagram.

Олексій Суханов висловив свої співчуття

Про смерть Сивохо повідомили російські засоби масової пропаганди

17 жовтня пропагандисти РФ стверджували, що Сергій Сивохо на 55-му році життя помер у тимчасово окупованому Донецьку. Першою про це написала членкиня "Спілки письменників "ДНР" і так званої громадської палати РФ Анна Ревякіна, після чого новину підхопили російські ЗМІ та різні Telegram-канали.

У росЗМІ повідомили про смерть Сергія Сивохи У росЗМІ повідомили про смерть Сергія Сивохи

Відомо, що за кілька годин Анна Ревякіна написала, що Сергій Сивохо живий, проте нібито лікарі вже готові відключати його від системи життєзабезпечення, а рідним запропонували почати прощатися з ним.

За її словами, у Сивохо на тлі сепсису "розвинулася поліорганна недостатність".

Сергій Сивохо: хвороба

2021 року в одному з інтерв'ю Сергій Сивохо зізнався журналістам, що в нього з дитинства був бронхіт з астматичним компонентом. Це і було причиною проблем із зайвою вагою, кашлем і постійною задишкою.

"У мене тато спортсмен, мама також була струнка. Я ніколи не комплексував з цього приводу. І ви знаєте, поки вік був досить бадьорий, тобто, до недавнього часу, я і не відчував цих кілограмів", — розповідав Сергій Сивохо.

Також у 2017 році йому довелося скинути 50 кілограмів за ваги 195. Усе через виразку шлунка, яку діагностували фахівці. У легенях накопичилася рідина і лікарі вводили його в штучну кому.

Нагадаємо, у віці 75 років на початку жовтня пішла із життя Народна артистка України Ніна Матвієнко.

Також наприкінці вересня 2023 року пішла із життя мати Кузьми Скрябіна.