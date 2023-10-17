Росіяни запустили фейк про смерть телеведучого і політика Сергія Сивохо: що відомо

Спочатку пропагандистка Анна Ревякіна заявила, що помер Сивохо в окупованому Донецьку, але згодом з'явилося спростування. Водночас вона стверджує, що стан шоумена важкий і рідним порадили "почати прощатися з ним".

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Російські засоби масової інформації у вівторок, 17 жовтня, почали поширювати фейк про те, що в Україні нібито помер телеведучий і ексрадник РНБО Сергій Сивохо. Про це повідомляє Obozrevatel.

Російські пропагандисти стверджували, що чоловік на 55-му році життя помер у тимчасово окупованому Донецьку. Першою про це написала членкиня "Спілки письменників "ДНР" і так званої громадської палати РФ Анна Ревякіна, після чого новину підхопили російські ЗМІ та різні Telegram-канали.

Росіяни запустили фейк про смерть телеведучого Сергія Сивохо Фото: Скриншот Росіяни запустили фейк про смерть телеведучого Сергія Сивохо Фото: Скриншот

Навіть деякі українські колеги артиста повірили в цю новину. Зокрема йдеться про телеведучого Олексія Суханова.

Росіяни запустили фейк про смерть телеведучого Сергія Сивохо Фото: Instagram

За кілька годин Анна Ревякіна написала, що Сергій Сивохо все-таки живий, проте нібито лікарі вже готові відключати його від системи життєзабезпечення, а рідним запропонували почати прощатися з ним.

За її словами, у Сивохо на тлі сепсису "розвинулася поліорганна недостатність".

Сергій Сивохо: хвороба

2021 року в одному з інтерв'ю Сергій Сивохо зізнався журналістам, що в нього з дитинства був бронхіт з астматичним компонентом. Це і було причиною проблем із зайвою вагою, кашлем і постійною задишкою.

"У мене тато спортсмен, мама також була струнка. Я ніколи не комплексував з цього приводу. І ви знаєте, поки вік був досить бадьорий, тобто, до недавнього часу, я і не відчував цих кілограмів", — розповідав Сергій Сивохо.

Також у 2017 році йому довелося скинути 50 кілограмів за ваги 195. Усе через виразку шлунка, яку діагностували фахівці. У легенях накопичилася рідина і лікарі вводили його в штучну кому.

Сергій Сивохо: куди зник

Після 24 лютого 2022 року шоумен і ексрадник РНБО зник із медійного простору. На YouTube-каналі "Новый Мир — европейский телеканал по-русски", яким він опікувався, останнє відео з телеведучим вийшло ще 8 місяців тому.

У соціальних мережах періодично з'являлися привітання з релігійними святами та старі світлини, проте де в той момент перебував Сергій Сивохо — невідомо.

У Facebook остання активність зафіксована ще 6 жовтня. Це був репост організації "Національної платформи відновлення і єдності", якою він опікувався. Там ішлося про допомогу для жителів Донбасу та Херсонської області.

Ані телеведучий, ані його пресслужба ніяк не коментували інцидент.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що росіяни запустили новий фейк. Пропагандисти "попереджали" про нібито запланований Києвом теракт проти паломників-хасидів, у якому українці хочуть звинуватити Кремль.