"Україна готує теракт проти паломників в Умані": росіяни запустили новий фейк, — ЦПД (фото)

У РФ "попереджають" про нібито запланований Києвом теракт проти прочан-хасидів, у якому українці хочуть звинуватити Кремль. У Центрі протидії дезінформації переконані, що ворог готує собі "алібі" на майбутнє.

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Російські пропагандисти розповсюджують попередження про нібито запланований теракт в Умані. З їхніх слів, Україна готує атаку проти десятків тисяч прочан-хасидів, які 15 вересня зберуться для святкування Рош га-Шана. Про новий фейк повідомили 13 серпня у Центрі протидії дезінформації.

У Росії стверджують, що нібито після теракту Україна планує звинуватити у "злочинах проти людяності" країну-агресорку. У ЦПД закликали не піддаватися на маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги та довіряти лише офіційним джерелам.

"Поширюючи подібні фейки, ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України", — підкреслили у центрі.

Фото, опубліковане ЦПД Фото: ЦПД

Хасиди приїжджають в Умань: деталі

Нагадаємо, свято Рош га-Шана цього року проходить 15-17 вересня. Станом на 7 вересня в Україну прибули вже приблизно 2 тисяч хасидів. Очікується, що в Умань завітають понад 30 тисяч паломників.

11 вересня очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що 11-21 вересня в Умані діятиме особливий режим в’їзду та виїзду. У місті працюють дев’ять пропускних пунктів, а також залучені 10 піших поліційних патрулів.

Рош га-Шана — це свято початку нового руху для тих, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на період з середини вересня до початку жовтня. За традицією, цей день не святкують у неділю, середу та п’ятницю.