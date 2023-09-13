"Украина готовит теракт против паломников в Умани": россияне запустили новый фейк, — ЦПД (фото)

В РФ "предупреждают" о якобы запланированном Киевом теракте против паломников-хасидов, в котором украинцы хотят обвинить Кремль. В Центре противодействия дезинформации убеждены, что враг готовит себе "алиби" на будущее.

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Российские пропагандисты распространяют предупреждение о якобы запланированном теракте в Умани. По их словам, Украина готовит атаку против десятков тысяч паломников-хасидов, которые 15 сентября соберутся для празднования Рош ха-Шана. О новом фейке сообщили 13 августа в Центре противодействия дезинформации.

В России утверждают, что якобы после теракта Украина планирует обвинить в "преступлениях против человечности" страну-агрессора. В ЦПД призвали не поддаваться на манипуляции, реагировать на сигналы воздушной тревоги и доверять только официальным источникам.

"Распространяя подобные фейки, враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины", — подчеркнули в центре.

Фото, опубликованное ЦПД Фото: ЦПД

Хасиды приезжают в Умань: детали

Напомним, праздник Рош ха-Шана в этом году проходит 15-17 сентября. По состоянию на 7 сентября в Украину прибыли уже примерно 2 тысяч хасидов. Ожидается, что в Умань приедут более 30 тысяч паломников.

11 сентября глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что 11-21 сентября в Умани будет действовать особый режим въезда и выезда. В городе работают девять пропускных пунктов, а также привлечены 10 пеших полицейских патрулей.

Рош ха-Шана — это праздник начала нового движения для тех, кто исповедует иудаизм. Обычно он приходится на период с середины сентября до начала октября. По традиции, этот день не празднуют в воскресенье, среду и пятницу.