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Украина

Россияне запустили фейк о смерти телеведущего и политика Сергея Сивохо: что известно

Сергей Сивохо, телеведущий, советник СНБО, российская пропаганда, фейк, дезинформация, смерть комика
Фото: Facebook | Россияне запустили фейк о смерти телеведущего Сергея Сивохо

Изначально пропагандистка Анна Ревякина заявила, что скончался Сивохо в оккупированном Донецке, но со временем появилось опровержение. При этом она утверждает, что состояние шоумена тяжелое и родным посоветовали "начать прощаться с ним".

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Российские средства массовой информации в новь на вторник 17 октября начали распространять фейк о том, что в Украине якобы скончался телеведущий и экс-советник СНБО Сергей Сивохо. Об этом сообщает Obozrevatel.

Российские пропагандисты утверждали, что мужчина на 55-м году жизни скончался во временно оккупированном Донецке. Первой об этом написала член "Союза писателей "ДНР" и так называемой общественной палаты РФ Анна Ревякина, после чего новость подхватили российские СМИ и различные Telegram-каналы.

Сергей Сивохо, телеведущий, советник СНБО, российская пропаганда, фейк, дезинформация, смерть комика Fullscreen
Россияне запустили фейк о смерти телеведущего Сергея Сивохо
Фото: Скриншот
Сергей Сивохо, телеведущий, советник СНБО, российская пропаганда, фейк, дезинформация, смерть комика Fullscreen
Россияне запустили фейк о смерти телеведущего Сергея Сивохо
Фото: Скриншот

Даже некоторые украинские коллеги артиста поверили в эту новость. В частности речь идет про телеведущего Алексея Суханова.

Сергей Сивохо, телеведущий, советник СНБО, российская пропаганда, фейк, дезинформация, смерть комика Fullscreen
Россияне запустили фейк о смерти телеведущего Сергея Сивохо
Фото: Instagram

Спустя несколько часов Анна Ревякина написала, что Сергей Сивохо все таки жив, однако якобы врачи уже готовы отключать его от системы жизнеобеспечения, а родным предложили начать прощаться с ним.

По ее словам, у Сивохо на фоне сепсиса "развилась полиорганная недостаточность".

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Сергей Сивохо: болезнь

В 2021 году в одном из интервью Сергей Сивохо признался журналистам, что у него с детства был бронхит с астматическим компонентом. Это и являлось причиной проблем с лишним весом, кашлем и постоянной одышкой.

"У меня папа спортсмен, мама также была стройная. Я никогда не комплексовал по этому поводу. И вы знаете, пока возраст был достаточно бодр, то есть, до недавнего времени, я и не чувствовал этих килограммов", — рассказывал Сергей Сивохо.

Также в 2017 году ему пришлось сбросить 50 килограмм при весе 195. Все из-за язвы желудка, которую диагностировали специалисты. В легких накопилась жидкость и врачи вводили его в искусственную кому.

Сергей Сивохо: куда исчез

После 24 февраля 2022 года шоумен и экс-советник СНБО пропал из медийного пространства. На YouTube-канале "Новый Мир – европейский телеканал по-русски", которым он занимался, последнее видео с телеведущим вышло еще 8 месяцев назад.

В социальных сетях периодически появлялись поздравления с религиозными праздниками и старые фотографии, однако где в тот момент находился Сергей Сивохо — неизвестно.

В Facebook последняя активность зафиксирована еще 6 октября. Это был репост организации "Национальной платформы восстановления и единства", которой он занимался. Там шла речь о помощи для жителей Донбасса и Херсонской области.

Ни телеведущий, ни его пресс-служба никак не комментировали инцидент.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что россияне запустили новый фейк. Пропагандисты "предупреждали" о якобы запланированном Киевом теракте против паломников-хасидов, в котором украинцы хотят обвинить Кремль.