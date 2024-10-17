"Теперь ты на родной земле": Сергея Сивохо похоронили в Донецке (фото)

В ноябре прошлого года мама шоумена заявила о намерении перевезти его прах в Донецк, откуда он родом.

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17 октября проходит год со дня смерти украинского игрока КВН, актера, телеведущего, продюсера, шоумена и эксрадника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Его вдова, Татьяна, почтила память мужа и сообщила, что он "на родной земле", чем дала понять, что Сивохо похоронили во временно оккупированном Донецке. Соответствующее сообщение женщина опубликовала в Facebook.

Татьяна отметила, что Сергей был добрым, умным и талантливым человеком. Он любил играть в "Что? Где? Когда?", обожал "Лигу Смеха" и был в ней до последнего. А в политику пошел ради того, чтобы вернуть Донецк в Украину.

Фото: Tanya Lily Ciboxo / Facebook

"Ты поддерживал и помогал всем кому мог, даже будучи тяжело больным. Листаю фотографии последних двух лет — тонны гуманитарки. Оборудование и лекарства для госпиталей. Продукты и одежда для беженцев. Будто хотел успеть "починить" этот мир, пока еще билось твое сердце. Мы будем помнить тебя таким! Ты искренне верил, что вернешься в родной украинский Донбасс!", — написала Татьяна.

Такое же сообщение вдова шоумена опубликовала и на его странице в Instagram, добавив фото могилы.

Могила Сергея Сивохи Фото: ciboxo / Іnstagram

Что известно о Сергее Сивохо

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 в Донецке. Высшее образование получил в Донецком политехническом институте. Впоследствии он получил второе образование, став экономистом-юрисконсультом, а также завершил обучение по специальности "Менеджмент организаций".

Известность ему принесла участие в команде КВН "Дрим-Тим". В 2000-х годах он стал ведущим развлекательной программы "Скрытая камера" на телеканале "1+1". С 2011 по 2013 год Сергей работал креативным продюсером шоу "Большая разница по-украински". В 2015-2017 и 2019 он был членом жюри популярного телепроекта "Лига смеха".

С 21 октября 2019 года по март 2020 года Сивохо занимал должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В феврале 2020 года он анонсировал запуск Национальной платформы примирения и единства на Донбассе, но во время презентации проекта произошла стычка с ветеранами батальона "Азов". Ранее он заявлял, что "в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом".

Напомним, 17 октября 2023 года в Германии в возрасте 54 лет скончался Сергей Сивохо. 3 ноября мать шоумена заявила о намерении перевезти его прах в Донецк, где на центральном кладбище похоронены его отец, дедушка и две бабушки.

7 октября в Закарпатье в ДТП погиб народный артист Украины Богдан Сташкив.