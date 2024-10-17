"Тепер ти на рідній землі": Сергія Сивоху поховали у Донецьку (фото)

У листопаді минулого року мама шоумена заявила про намір перевезти його прах у Донецьк, звідки він родом.

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17 жовтня минає рік від дня смерті українського гравця КВК, актора, телеведучого, продюсера, шоумена та ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохи. Його вдова, Тетяна, вшанувала пам'ять чоловіка і повідомила, що він "на рідній землі", чим дала зрозуміти, що Сивохо поховали у тимчасово окупованому Донецьку. Відповідний допис жінка опублікувала в Facebook.

Тетяна зазначила, що Сергій був доброю, розумною і талановитою людиною. Він любив грати в "Що? Де? Коли?", обожнював "Лігу Сміху" і був у ній до останнього. А у політику пішов заради того, щоб повернути Донецьк в Україну.

Фото: Tanya Lily Ciboxo / Facebook

"Ти підтримував і допомагав усім кому міг, навіть уже будучи тяжко хворим. Гортаю фотографії останніх двох років — тонни гуманітарки. Обладнання та ліки для госпіталів. Продукти та одяг для біженців. Наче хотів встигнути "полагодити" цей світ, поки ще билося твоє серце. Ми будемо пам'ятати тебе таким! Ти щиро вірив, що повернешся в рідний український Донбас! Тепер ти на рідній землі, спочивай з миром моя любов!", — написала Тетяна.

Такий же допис вдова шоумена опублікувала і на його сторінці в Instagram, додавши фото могили.

Могила Сергія Сивохи Фото: ciboxo / Іnstagram

Що відомо про Сергія Сивоху

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року в Донецьку. Вищу освіту отримав у Донецькому політехнічному інституті. Згодом він здобув другу освіту, ставши економістом-юрисконсультом, а також завершив навчання за спеціальністю "Менеджмент організацій".

Популярність йому принесла участь у команді КВК "Дрім-Тім". У 2000-х роках він став ведучим розважальної програми "Прихована камера" на телеканалі "1+1". З 2011 до 2013 року Сергій працював креативним продюсером шоу "Велика різниця по-українськи". У 2015-2017 та 2019 роках він був членом журі популярного телепроєкту "Ліга сміху".

З 21 жовтня 2019 по березень 2020 року Сивохо обіймав посаду радника секретаря Ради національної безпеки та оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. У лютому 2020 року він анонсував запуск Національної платформи примирення та єдності на Донбасі, але під час презентації проєкту сталася сутичка з ветеранами батальйону "Азов". Раніше він заявляв, що "у НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом".

Нагадаємо, 17 жовтня 2023 року у Німеччині у віці 54 років помер Сергій Сивохо. 3 листопада мати шоумена заявила про намір перевезти його прах до Донецька, де на центральному кладовищі у поховані його батько, дідусь та дві бабусі.

7 жовтня на Закарпатті у ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків.