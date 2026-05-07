Зірка "Дизель Шоу" зізналася, чи шкодує про розлучення з відомим продюсером

Українська акторка та колишня учасниця "Дизель Шоу" Яна Глущенко розповіла про життя після розлучення з продюсером Олегом Збаращуком через 9 років стосунків.

Артистка запевняє, що не шкодує про своє рішення. Вона прийшла на інтерв'ю до Дмитра Гордона.

Глущенко про розлучення

"Якщо вже щось робиш, то про це не потрібно потім шкодувати", — каже знаменитість.

Яна також зізналася, що в них з Олегом доволі швидко розвивалися стосунки і свого часу були кризи.

"Ми дуже швидко зійшлися, швидко завагітніли і одружилися. Тому ми не пізнали одне одного. Але все було по-чесному. Я дуже йому вдячна, але ми зрозуміли, що треба дати шанс побути окремо одне від одного", — зазначила акторка.

Зокрема, знаменитість розсекретила, що сталося з будинком, який раніше Збаращук залишив їй та їхньому синові Тамерлану: нерухомість виставлена на продаж. За словами Глущенко, дім виявився дуже великим для неї та дитини.

Яна Глущенко та Олег Збаращук із сином Фото: Instagram

"Будинок має площу 360 квадратних метрів. Для нас із сином це занадто багато. Хочеться чогось компактнішого і в іншій локації", — каже Яна.

Окрім цього, акторка наголосила, що наразі її серце вільне, вона "не ставить хрест" на коханні, але і не поспішає шукати нових стосунків.

Зараз акторка підтримує дружні стосунки з колишнім чоловіком заради сина.

