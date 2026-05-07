Звезда "Дизель Шоу" призналась, жалеет ли о разводе с известным продюсером
Украинская актриса и бывшая участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала о жизни после развода с продюсером Олегом Збаращуком спустя 9 лет отношений.
Артистка уверяет, что не жалеет о своем решении. Она пришла на интервью к Дмитрию Гордону.
Глущенко о разводе
"Если уж что-то делаешь, то об этом не нужно потом жалеть", — говорит знаменитость.
Яна также призналась, что у них с Олегом довольно быстро развивались отношения и в свое время были кризисы.
"Мы очень быстро сошлись, быстро забеременели и поженились. Поэтому мы не узнали друг друга. Но все было по-честному. Я очень ему благодарна, но мы поняли, что надо дать шанс побыть отдельно друг от друга", — отметила актриса.
В частности, знаменитость рассекретила, что произошло с домом, который ранее Збаращук оставил ей и их сыну Тамерлану: недвижимость выставлена на продажу. По словам Глущенко, дом оказался слишком большим для нее и ребенка.
"Дом имеет площадь 360 квадратных метров. Для нас с сыном это слишком много. Хочется чего-то более компактного и в другой локации", — говорит Яна.
Кроме этого, актриса отметила, что сейчас ее сердце свободно, она "не ставит крест" на любви, но и не спешит искать новых отношений.
Сейчас актриса поддерживает дружеские отношения с бывшим мужем ради сына.
- Актриса призналась, что после родов назвала мальчика Тимуром, однако спустя некоторое время они с мужем решили изменить имя сына.
