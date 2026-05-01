Звезда "Дизель Шоу" получил гражданство: где он жил раньше и почему оказался в Украине (фото)

Актер, сценарист, телеведущий и звезда "Дизель шоу" Евгений Сморигин, который родился в Беларуси, оказался в центре обсуждений из-за темы украинского гражданства.

В Threads (ukrbel123) начала распространяться информация о том, что Евгений официально получил паспорт гражданина Украины, для чего сдал экзамен на знание украинского языка, истории и Конституции Украины на 97 баллов из 100. Фокус рассказывает, как сложились отношения актера с Украиной.

Сморигин получил гражданство Украины

"Вау! Если это правда, то это вау", "Молодец, это его сознательный выбор", "Респект и уважение этому замечательному актеру!", "Ого 97, такой результат не каждый коренной украинец наберет" — пишут украинцы в комментариях, поздравляя артиста.

Сам Евгений рассказал, что экзамен он сдал еще три года назад, когда впервые подавал документы для предоставления украинского гражданства, пишет "1+1".

"Почему такой высокий балл? Потому что уровень украинского языка для получения, как по мне, начальный и задачи, на мой взгляд, довольно простые", — говорит уроженец Беларуси, который женат на украинке и воспитывает троих детей.

Евгений Сморигин с семьей Фото: Instagram

Как сдал экзамен

Артист признался, что на момент сдачи экзамена уже имел практику общения на украинском, ведь учил язык во время работы над переводом скетч-шоу "На троих".

"Я уже знал украинский, потому что переводил сам себя с русского. Поступил заказ на перевод семи сезонов скетч-шоу "На троих" и мы с редактором работали в студии, где я переводил сам себя. А это 7 сезонов, то есть около 150 серий. Я раз 30 ездил в студию и работал по 5-6 часов. Такой опыт научил меня свободно разговаривать", — отметил Евгений.

По словам Евгения, до 2022 года тема гражданства вообще не поднималась для него, ведь актер никогда не сталкивался с предвзятым отношением к своему происхождению. Впрочем, когда с территории Беларуси зашли войска и начали лететь ракеты на украинские города, Сморигин решил действовать.

Интересно, что звезда "Дизель Шоу" мог бы попробовать оформить гражданство через брак, ведь более 13 лет женат на украинке. Впрочем, решил своими силами. В частности, Евгений не считает себя украинцем или белорусом.

"Я не знаю. Я просто человек. Я не белорус. Я уже... Мне трудно ответить. Я гражданин мира. Я себя не отношу ни к какой национальности, нации", — сказал Сморигин в интервью Славе Демину.

Евгений Сморигин Фото: YouTube

Отметим, что Сморигин вместе с женой Лидией воспитывает троих детей — дочь Елизавету и сыновей Александра и Алексея.

С сайта "Дизель Шоу" становится известно, что Евгений — обладатель телевизионной премии "Телевершина" (Беларусь) в номинации "Лучший ведущий музыкально-развлекательной программы".

О себе актер говорит так: "Еврейский сын и отец в одном лице", многодетный отец. Моя цель в жизни — дарить людям смех, заряжать их позитивом, чтобы мое творчество приносило как можно больше хороших эмоций. Я многогранная личность, люблю то, чем занимаюсь. КВН дал мне 3 профессии, чему я благодарен. Мои наиболее органичные роли — это образы бабушки и еврея".

Сморигин и Беларусь

Родился Евгений 28 января 1979 года в Минске. Отец, Михаил Михайлович, — водитель. Мать, Людмила Георгиевна, — воспитательница детского сада.

Первые 9 классов артист окончил в Республиканском лицее при Белорусской государственной консерватории по классу хорового дирижирования, пел в хоре мальчиков. Впоследствии началась его юмористическо-телевизионная карьера.

В 2005 году команда Евгения "ЧП" закончила свое участие в КВН. Сморигин переехал в Киев, где с командой работал над сценариями для фестиваля "Новая волна" в Юрмале. Здесь и нашла его любовь — жена Лидия.

Сморигин участвовал в "Голосе страны"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Евгений Сморигин прокомментировал потенциальное присоединение к известной юмористической студии "Квартал 95".

Шоумен признался, что жена Виктора Медведчука — его кума. Но сейчас они не общаются.

Кроме того, певица из Ужгорода Елизавета Иванцив, более известная как Елка, отказалась от украинского гражданства, чтобы получить паспорт РФ.