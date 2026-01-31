Получила российский паспорт: певица-предательница Елка отказалась от украинского гражданства

Певица из Ужгорода Елизавета Иванцив, более известная как Елка, отказалась от украинского гражданства, чтобы получить паспорт РФ. Документ ей понадобился для узаконивания отношений с другим артистом-предателем, родом из Одессы.

43-летняя певица Елка, которая уже долгое время живет и работает в России, вышла замуж за 36-летнего музыканта из Одессы Рождена Ануси. Однако перед свадьбой она получила российский паспорт, сообщает российский телеграм-канал Mash.

У певицы, как отмечается, из-за истечения срока украинского паспорта возникли проблемы с бизнесом, и ее фирму закрыли. Актуализировать документ живущая в РФ Иванцив не смогла.

Представитель певицы, как подчеркивается, от комментариев отказался.

До этого певица шесть лет была замужем за своим администратором Сергеем Астаховым. Они развелись в 2016 году. После этого Елка семь лет встречалась с участником команды КВН "Палата №6" Василием Крайняем. Рожден Ануси получил известность после участия в проекте "Голос", где в команде Дианы Арбениной дошел до финала. Также он был героем восьмого сезона шоу "Холостяк", а в 2020 году Rozhden стал артистом лейбла продюссера Константина Меладзе. Короткое время встречался с экс-участницей группы "ВИА Гра" Анной Седоковой.

ROZHDEN Фото: Из открытых источников

До свадьбы Елка и Рожден встречались несколько лет, пишет российский ресурс "Сплетник". Их часто видели вместе на улицах и в ресторанах Москвы.

Напомним, Фокус писал, что в своем новом клипе Елизавета Иванцив крупным планом показала обручальное кольцо и позировала с вероятным избранником. В сетях допустили, что Елка вышла замуж за артиста, который родился в Украине, но переехал в Россию.

Впервые о родине "Елка" вспомнила на четвертом году большой войны с Россией.