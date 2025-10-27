"У меня там мамочка": Елка впервые заговорила о войне в Украине

Певица украинского происхождения Елка (Елизавета Иванцив) впервые прокомментировала войну России против Украины. Артистка родом из Ужгорода длительное время живет и работает в РФ, сохраняя молчаливую позицию.

На четвертом году большой войны Елка заговорила о родине. Видео с концерта певицы поделился блогер Богдан Беспалов.

Йолка заговорила о войне

"Вы знаете, где я родилась, где я жила 22 года и откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария, потому что я считаю, что у нас должны быть силы оставаться выше этого всего. Единственное, что я хочу сказать и повторяю это каждый день, я очень хочу пожелать нам мудрости и мира. Очень не хочется, чтобы что-то плохое происходило. Пусть у тех, кто этим всем руководит, хватит мудрости сделать так, чтобы это все было не больно", — сказала уроженка Ужгорода со сцены.

Более того, певица призналась, что переживает из-за войны ежедневно, хоть и не назвала вещи своими именами.

"У меня болит сердце. У меня там мамочка. У меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине большое количество друзей. И я не знаю человека, который бы не переживал по этому поводу", — сказала Елка.

Кто такая Елка

Ранний музыкальный старт певицы был в Украине, но значительная часть творческой карьеры была построена в России — после переезда в Москву в 2004 году.

В Украине она была судьей шоу Х-Фактор в период 2010-2012.

Успех пришел с песнями на русском (например, "Прованс").

В Украине Елка часто выступала, участвовала в медиапроектах. Однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка стала замалчивать войну в родной стране. Ходили даже слухи, что она тайно донатит на ВСУ.

