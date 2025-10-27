"У мене там мамочка": Йолка вперше заговорила про війну в Україні
Співачка українського походження Йолка (Єлизавета Іванців) уперше прокоментувала війну Росії проти України. Артистка родом з Ужгорода тривалий час живе та працює в РФ, зберігаючи мовчазну позицію.
На четвертому році великої війни Йолка заговорила про батьківщину. Відео з концерту співачки поділився блогер Богдан Беспалов.
Йолка заговорила про війну
"Ви знаєте, де я народилася, де я жила 22 роки і звідки я приїхала. Я не дала на цю тему жодного коментаря, тому що я вважаю, що в нас повинні бути сили залишатися вище цього всього. Єдине, що я хочу сказати і повторюю це щодня, я дуже хочу побажати нам мудрості і миру. Дуже не хочеться, щоб щось погане відбувалося. Нехай у тих, хто цим всім керує, вистачить мудрості зробити так, щоб це все було не боляче", — сказала уродженка Ужгорода зі сцени.
Ба більше, співачка зізналася, що переживає через війну щодня, хоч і не назвала речі своїми іменами.
"У мене болить серце. У мене там мамочка. У мене там стільки друзів. У кожного з вас в Україні велика кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не переймалася з цього приводу", — сказала Йолка.
Хто така Йолка
- Ранній музичний старт співачки був в Україні, але значна частина творчої кар’єри була побудована в Росії — після переїзду до Москви у 2004 році.
- В Україні вона була суддею шоу Х‑Фактор у період 2010-2012.
- Успіх прийшов з піснями російською (наприклад, "Прованс").
В Україні Йолка часто виступала, брала участь у медіапроєктах. Проте з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну артистка стала замовчувати війну в рідній країні. Ходили навіть чутки, що вона таємно донатить на ЗСУ.
