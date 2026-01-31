Отримала російський паспорт: співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства

Співачка з Ужгорода Єлизавета Іванців, більш відома як Йолка, відмовилася від українського громадянства, щоб отримати паспорт РФ. Документ їй знадобився для узаконення стосунків з іншим артистом-зрадником, родом з Одеси.

43-річна співачка Йолка, яка вже довгий час живе і працює в Росії, вийшла заміж за 36-річного музиканта з Одеси Рождена Анусі. Однак перед весіллям вона отримала російський паспорт, повідомляє російський телеграм-канал Mash.

У співачки, як зазначається, через закінчення терміну українського паспорта виникли проблеми з бізнесом, і її фірму закрили. Актуалізувати документ Іванців, яка живе в РФ, не змогла.

Представник співачки, як підкреслюється, від коментарів відмовився.

До цього співачка шість років була одружена зі своїм адміністратором Сергієм Астаховим. Вони розлучилися 2016 року. Після цього Йолка сім років зустрічалася з учасником команди КВК "Палата №6" Василем Крайняєм. Рожден Анусі здобув популярність після участі в проєкті "Голос", де в команді Діани Арбеніної дійшов до фіналу. Також він був героєм восьмого сезону шоу "Холостяк", а 2020 року Rozhden став артистом лейбла продюсера Костянтина Меладзе. Короткий час зустрічався з ексучасницею гурту "ВІА Гра" Анною Сєдоковою.

Відео дня

ROZHDEN Фото: З відкритих джерел

До весілля Йолка і Рожден зустрічалися кілька років, пише російський ресурс "Сплетник". Їх часто бачили разом на вулицях і в ресторанах Москви.

Нагадаємо,Фокус писав, що у своєму новому кліпі Єлизавета Іванців крупним планом показала обручку і позувала з імовірним обранцем. У мережах припустили, що Йолка вийшла заміж за артиста, який народився в Україні, але переїхав до Росії.

Уперше про батьківщину "Йолка" згадала на четвертому році великої війни з Росією.