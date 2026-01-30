Певица-предательница Елка намекнула на женитьбу с героем "Холостяка" (фото)

43-летняя певица украинского происхождения Елка (Елизавета Иванцив), которая выбрала РФ для жизни во время войны, вероятно, вышла замуж. Избранником уроженки Ужгорода мог стать тоже артист-предатель Рожден Ануси, 36 года, который родился в Украине, но переехал в Россию.

Елка в своем Instagram накануне показала отрывок из клипа на новую песню, где позировала с вероятным избранником и крупным планом показала обручальное кольцо.

Елка вышла замуж?

Предательница не спешит прямо говорить о свадьбе и называть имя своего мужа. Впрочем, в комментариях пользователи сети активно пишут, что им стал именно певец и участник украинского "Холостяка" Рожден Ануси, который также уехал в Россию.

Официального подтверждения этого или опровержения пока не было.

Елка, вероятно, вышла замуж Фото: Instagram

Кто такие Елка и Рожден

Ранний музыкальный старт Елизаветы был в Украине, но значительная часть творческой карьеры была построена уже в России — после переезда в Москву в 2004 году. В Украине она была судьей шоу Х-Фактор в период 2010-2012. А успех пришел с песнями на русском ("Прованс").

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка стала замалчивать войну в родной стране.

Между тем певец Рожден Ануси в свое время был главным героем 8-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. Победительницей тогда стала Иванна Гончарук, но их отношения длились несколько месяцев.

Рожден Ануси с победительницей "Холостяка" Фото: СТБ

