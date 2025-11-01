Убрала упоминание об Украине: певица Елка изменила текст своей песни "Прованс" (видео)
Певица Елка (Елизавета Иванцив), которая родилась в Ужгороде, отредактировала текст своего хита "Прованс", вычеркнув из него строки о Борисполе.
Обновленную версию песни Елка исполнила на концерте в Москве, посвященном 30-летию российской музыкальной премии. На это обратил внимание The Insider.
Раньше припев песни "Прованс" начинался со слов: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете и думать о пилоте". Однако на этот раз артистка спела: "Завтра в 7:22 я буду лететь к тебе, сидеть в самолете и думать о пилоте".Важно
На выступление Елки в Москве отреагировал украинский блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале.
"Борисполь в России, оказывается, тоже запрещен. Не понял только, почему оставила Прованс? Ведь это регион в проклятой стране НАТО. Очевидно же, что вместо Прованса теперь должен быть Пхеньян", — написал он.
Что говорит Елка о войне в Украине
Впервые Елка высказалась о российско-украинской войне в октябре этого года. Певица заявила, что ранее не давала на эту тему ни одного комментария, поскольку считает, что нужно "оставаться выше этого всего".
"У меня болит сердце. У меня там мамочка. У меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине большое количество друзей. И я не знаю человека, который бы не переживал по этому поводу", — добавила Елка.
