Спела — попала под суд: в России студентку наказали за "оппозиционные" песни

В Санкт-Петербурге суд признал 18-летнюю уличную музыкантку виновной в "дискредитации" армии из-за исполнения протестных композиций. Ранее девушку уже арестовывали за песню рэпера Noize MC.

Как сообщает Reuters, в Санкт-Петербурге суд оштрафовал 18-летнюю музыкантку Диану Логинову, известную под сценическим именем Наоко, на 30 тысяч рублей (15 тыс. 786 грн) за якобы "дискредитацию" российской армии. Девушка выступает со своей группой Stoptime и стала известной после того, как ее исполнение песни "Кооператив Лебединое озеро" рэпера Noize MC набрало миллионы просмотров в соцсетях.

Логинову задержали еще 15 октября после выступления на Невском проспекте, обвинив в организации несанкционированного собрания. Она отбыла 13 суток административного ареста. Впоследствии против нее возбудили еще одно дело — за исполнение другой песни под названием "Ты солдат", которую власти признали антивоенной.

Відео дня

После заседания суда Логинову не отпустили, — ее снова вывезли сотрудники полиции на гражданском автомобиле.

Автор песни "Ты солдат" — певица Монеточка, которая сейчас проживает за границей. В прошлом году российские власти объявили ее в розыск и внесли в список "иностранных агентов".

Антикремлевский исполнитель Noize MC, чью песню ранее исполнила Логинова, давно живет в Литве. В России его композиции запретили, обвинив во "враждебном отношении к людям" и "призывах к насильственной смене власти".

На прошлой неделе подобное наказание получил еще один уличный музыкант из Екатеринбурга Евгений Михайлов. Его арестовали на 14 суток после исполнения песен Noize MC в поддержку Логиновой.

Напомним, российские власти все чаще преследуют молодых артистов за антивоенное творчество, признавая их выступления проявлением "дискредитации" армии.

Как сообщал Фокус, на Канье Уэста написали донос в России из-за песни с упоминанием Украины.

Фокус также писал, что РФ создала в Британии фейковые медиа для дискредитации западных компаний в Украине.