РФ создала в Британии фейковые медиа для дискредитации западных компаний в Украине, — СМИ

Сразу два новых портала, которые были созданы недавно, начали активно распространять различную фейковую информацию о западных компаниях, пишут журналисты. Некоторые предприятия были обвинены в мошенничестве и растрате средств.

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Два новостных ресурса в Великобритании начали распространять дезинформацию о незаконной деятельности западных компаний в Украине. Американская компания Sarn, которая была обвинена в якобы "преступной" деятельности, заявляет о целенаправленной дискредитации, а в британском парламенте обратили внимание на вероятную причастность РФ и готовы ужесточить законодательство для медиа по раскрытию информации о владельцах СМИ. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Медиа отмечает, что два портала (londoninsider.co.uk и talk-finance.co.uk) были зарегистрированы в Великобритании, и начали активно размещать материалы о "деятельности западных компаний" в Украине.

Американская фирма Sarn, которая работает в украинских секторах энергетики и военной техники, заявила о распространении дезинформации этими порталами. В компании добавляют, что на этих "новостных ресурсах" компанию обвинили в торговле оружием, судебном мошенничестве и растрате средств.

Заместитель директора Sarn Армен Агас заявил журналистам, что его компания категорически отвергает "безосновательные и полностью фейковые новости", которые, по его словам, "распространяются" на этих сайтах с заголовком: "Оружие, деньги и Sarn: как чешско-американская группа обокрала Украину".

"Мы считаем, что стали мишенью из-за нашей работы по экономическому развитию в Украине во время войны", — добавили в компании.

The Guardian также отмечает, что материалы сайтов вероятно были созданы искусственным интеллектом. Параллельно с тем, компания Sarn привлекла лингвиста, который, проанализировав материал, отметил, что текст статьи был написан носителем русского языка.

На ситуацию с распространением российских фейков об Украине отреагировали в британском парламенте. Лидер Палаты лордов и член партии либерал-демократов, лорд Уоллес, отметил, что российская пропагандистская машина "использует репутацию Лондона как медиа и финансового центра, чтобы нанести вред западным компаниям, которые работают в Украине".

Лорд Уоллес считает, что одним из решений является раскрытие имен владельцев СМИ. Политик убежден, что общественность должна знать всю информацию о владельце медиа, который его контролирует. Он считает, что все СМИ, независимо от их размера, должны публиковать информацию о своих владельцах в национальной базе данных.

"Этот важный шаг по защите СМИ от политического или экономического вмешательства был введен в действие в Европейском Союзе в марте [2024 — ред.], и пришло время его ввести здесь [в Великобритании]", — добавил лорд Уоллес.

Ранее Фокус писал, что россияне продолжают активно распространять фейки для дискредитации Украины и ее Вооруженных Сил. В частности, 12 августа СБУ заявила, что россияне создают вбросы, чтобы убедить мир в причастности бойцов ВСУ к военным преступлениям в Курской области РФ.

20 августа ЦПД заявил, что агенты влияния страны-агрессора распространяли фейковую листовку, где якобы первая леди Украины Елена Зеленская призывает украинок "вступать в ВСУ".