РФ створила у Британії фейкові медіа для дискредитації західних компаній в Україні, — ЗМІ

Одразу два нові портали, які були створені нещодавно, почали активно поширювати різну фейкову інформацію про західні компанії, пишуть журналісти. Деякі підприємства були звинувачені в шахрайстві та розтраті коштів.

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Два новинних ресурси у Великій Британії почали розповсюджувати дезінформацію про незаконну діяльність західних компаній в Україні. Американська компанія Sarn, яка була звинувачена у нібито "злочинній" діяльності, заявляє про цілеспрямовану дискредитацію, а в британському парламенті звернули увагу на ймовірну причетність РФ та готові посилити законодавство для медіа щодо розкриття інформації про власників ЗМІ. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Медіа зазначає, що два портали (londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk) були зареєстровані у Великій Британії, та почали активно розміщувати матеріали щодо "діяльності західних компаній" в Україні.

Американська фірма Sarn, яка працює в українських секторах енергетики та військової техніки, заявила про поширення дезінформації цими порталами. У компанії додають, що на цих "новинних ресурсах" компанію звинуватили у торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розтраті коштів.

Заступник директора Sarn Армен Агас заявив журналістам, що його компанія категорично відкидає "безпідставні та повністю фейкові новини", які, за його словами, "розповсюджуються" на цих сайтах із заголовком: "Зброя, гроші та Sarn: як чесько-американська група обікрала Україну".

"Ми вважаємо, що стали мішенню через нашу роботу з економічного розвитку в Україні під час війни", — додали у компанії.

The Guardian також зазначає, що матеріали сайтів ймовірно були створені штучним інтелектом. Паралельно з тим, компанія Sarn залучила лінгвіста, який, проаналізувавши матеріал, зазначив, що текст статті був написаний носієм російської мови.

На ситуацію з розповсюдженням російських фейків про Україну відреагували у британському парламенті. Лiдер Палати лордів та член партії ліберал-демократів, лорд Воллес, зазначив, що російська пропагандистська машина "використовує репутацію Лондона як медіа та фінансового центру, щоб завдати шкоди західним компаніям, які працюють в Україні".

Лорд Воллес вважає, що одним з рішень є розкриття імен власників ЗМІ. Політик переконаний, що громадськість повинна знати всю інформацію щодо власника медіа, який його контролює. Він вважає, що всі ЗМІ, незалежно від їх розміру, повинні публікувати інформацію про своїх власників у національній базі даних.

"Цей важливий крок щодо захисту ЗМІ від політичного чи економічного втручання було введено в дію в Європейському Союзі в березні [2024 — ред.], і настав час його запровадити тут [у Великій Британії]", — додав лорд Воллес.

Раніше Фокус писав, що росіяни продовжують активно розповсюджувати фейки для дискредитації України та її Збройних Сил. Зокрема, 12 серпня СБУ заявила, що росіяни створюють вкиди, аби переконати світ у причетності бійців ЗСУ до воєнних злочинів в Курській області РФ.

20 серпня ЦПД заявив, що агенти впливу країни-агресорки поширювали фейкову листівку, де нібито перша леді України Олена Зеленська закликає українок "вступати до ЗСУ".