РФ хоче фейками переконати світ, що бійці ЗСУ скоюють воєнні злочини в Курській області, — СБУ

В Службі безпеки України наголосили, що найближчим часом росіяни можуть вдатись до інсценування злочинів, адже ЗС РФ не можуть ефективно протидіяти наступальним діям української армії.

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Російські спецслужби хочуть використати ситуацію в Курській області, щоб звинуватити українських бійців у вчиненні воєнних злочинів проти цивільного населення. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, для цього російська сторона створює та поширює різноманітні фейки та інформаційні вкиди, які "не мають нічого спільного з реальністю".

"Найближчим часом російські спецслужби можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема щодо цивільного населення Курської області, щоб потім звинуватити в їх скоєнні українську сторону", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що такі інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані з тим, що російські окупанти не можуть ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ.

В СБУ попередили, що такі спроби є марними та не впливатимуть ні на наступальні дії української армії, ні на думку міжнародних партнерів України.

"Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими РФ, так і щодо цивільного населення", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 12 серпня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що керівництво РФ та командування російської армії невдоволені тим, що бойові дії, які проводять ЗСУ в Курській області, не супроводжуються насильством проти цивільних.

10 серпня олова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що місцеві мешканці Курської області визнають, що на територію Курщини зайшли "дуже виховані військові, які не мародерять і не знущаються".