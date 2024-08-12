"Ситуація складна": Україна контролює 28 населених пунктів Курської області, — губернатор

Володимир Путін перебив керівника Курщини, коли той почав розповідати про успіхи української армії та те, наскільки глибоко ЗСУ здійснили прорив в регіоні.

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Під контролем Збройних сил України наразі перебуває 28 населених пунктів Курської області. Про це під час наради з президентом Росії Володимиром Путіним заявив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смірнов.

"Ситуація в регіоні складна. На сьогодні під контролем противника перебуває 28 населених пунктів", — зазначив Смірнов.

За його словами глибина прориву української армії становить 12 кілометрів, а ширина — 40 км.

"Ми не знаємо про долю близько двох тисяч осіб, які перебувають у населених пунктах під контролем ЗСУ", — сказав Смірнов.

Він також зазначив, що у Курській області діють диверсійні групи з російськими документами, через що у регіоні збільшать кількість блокпостів і патрулів.

Крім того, Олексій Смірнов повідомив про збільшення кількості переселених жителів прикордонних населених пунктів Курської області. За його словами, самостійно виїхали або евакуювались з регіону 121 тисяча осіб.

Путін не дав Смірнову договорити про успіхи ЗСУ в Курській області

Коли глава Курщини Олексій Смірнов почав говорити про те, скільки кілометрів Курської області встигли зайняти Збройні сили України, Путін перебив його.

"Послухайте, Олексію Борисовичу, військове відомство нам доповість, яка там ширина і глибина. Ви розкажіть нам про соціально-економічну ситуацію і про допомогу людям надайте доповідь", — сказав Путін.

Нагадаємо, 12 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна вдерлася в Курську область Росії, аби поліпшити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

У цей же день видання The Economist опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що РФ перекинула війська з Харківського напрямку на Курськ.