Український прорив: мобільні групи ЗСУ на 25 км просунулися в Біловському районі Курської області, — ISW

За словами американських аналітиків, низка російських провоєнних блогерів стверджувала, що Сили оборони зі значною кількістю бронетехніки перетнули кордон із Сумською областю в районі Кучорівки та Гоптарівки і швидко просунулися до Білої.

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Російські офіційні особи визнали, що українські мобільні групи просунулися більш ніж на 25 км у Біловському районі Курської області в ніч з 10 на 11 серпня. Але поки немає ознак того, що ці групи залишаються в цьому районі, або ж що українські сили діють за межами безпосередньої прикордонної зони Біловського району. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 серпня.

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Прорив кордону в Курській області: з'явилася офіційна реакція Китаю

У Міноборони РФ 11 серпня заявили, що війська РФ відбили українську "спробу прориву" в Білівському районі, і що авіація знищила українську техніку в районі Озерки (приблизно за 8 км від Сумської області) та Іванівського (25 км). Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що російські війська стабілізували становище після того, як диверсійно-розвідувальні групи України увійшли до Біловського району. За його словами, у згаданому районі немає бойових зіткнень.

Кілька російських провоєнних блогерів стверджували, що Сили оборони зі значною кількістю бронетехніки перетнули кордон із Сумською областю в районі Кучерівки та Гоптарівки ввечері 10 серпня і швидко просунулися до населеного пункту Біла та її околиць.

У російських джерелах цю подію називали українським проривом і заявляли, що українські сили швидко захопили тактично важливу територію, хоча в наступних російських заявах припускали, що українські групи не намагалися захопити територію, а низка російських провоєнних блогерів перебільшили чисельність українських груп.

Російські джерела також стверджували, що бої тривали в районі Біляївки та Гоптарівки ввечері 10 серпня.

Нагадаємо, що кордон РФ перетворюється на театр військових дій, тому ЗС РФ знадобиться залучити більше ресурсів. Такого висновку дійшли американські аналітики ISW.

Також повідомлялося, що аналітик Forbes Девід Акс також вважає, що Курська область може стати ще одним великим фронтом.