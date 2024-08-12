Кордон РФ перетворюється на театр військових дій: ЗС РФ знадобиться більше ресурсів

За словами американських аналітиків з ISW, після виведення російських військ з Київської, Чернігівської та Сумської областей навесні 2022 року, і Харківського контрнаступу у ЗС РФ, по суті, розглядали міжнародний кордон з Україною як фронт, що не діє.

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Операції України в Курській області та можливі подальші рейди через кордон ставлять Кремль і військове командування РФ перед вибором: чи розглядати міжнародний кордон з Україною як законну лінію фронту, яку треба захищати, а не зону театру військових дій, що не діє, як це було з осені 2022 року. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 серпня.

"Відповідь Москви може зажадати від російського військового командування розглянути необхідність у живій силі й техніці для захисту міжнародного кордону як частину плану кампанії на всьому театрі воєнних дій, а отже, може накласти довгострокові обмеження на оперативне планування, з якими Росії раніше не доводилося стикатися", — ідеться в публікації.

Після виведення російських військ із Київської, Чернігівської та Сумської областей навесні 2022 року, і Харківського контрнаступу восени того ж року у ЗС РФ, по суті, розглядали міжнародний кордон з Україною як бездіяльний фронт.

Російські та українські сили проводили рутинні диверсійні та розвідувальні заходи, вели вогонь із закритих позицій і завдавали прикордонних ударів уздовж кордону з осені 2022 року. Але все це, мабуть, не викликало у Росії значних побоювань щодо захисту території РФ у цьому районі.

Раніше РФ концентрувала тилові елементи в прикордонній зоні, намагаючись відвернути та заблокувати українські сили вздовж кордону. Але скупчення ЗСУ в цьому районі, мабуть, не викликали занепокоєння у російських сил.

Російські військові активували частину цієї "сплячої лінії фронту", коли розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області на початку травня 2024 року в спробі розширити лінію фронту далі на північний схід України, відтягнути та заблокувати українські сили уздовж кордону, щоб послабити загальну українську лінію фронту загалом.

"Нинішнє українське вторгнення становить значну загрозу російським військовим операціям в Україні та стабільності режиму Путіна, і вимагає відповіді", — вважають в ISW.

Нагадаємо, що аналітики розповіли, які населені пункти в Курській області зайняли ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ просунулися на одному з напрямків. DeepState і Генштаб повідомили подробиці.