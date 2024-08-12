Граница РФ превращается в театр военных действий: ВС РФ понадобится больше ресурсов

По словам американских аналитиков из ISW, после вывода российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года, и Харьковского контрнаступления в ВС РФ, в сущности, рассматривали международную границу с Украиной как бездействующий фронт.

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Операции Украины в Курской области и возможные дальнейшие рейды через границу ставят Кремль и военное командование РФ перед выбором: рассматривать ли международную границу с Украиной как законную линию фронта, которую нужно защищать, а не бездействующую зону театра военных действий, как это было с осени 2022 года. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 11 августа.

"Ответ Москвы может потребовать от российского военного командования рассмотреть необходимость в живой силе и технике для защиты международной границы как часть плана кампании на всем театре военных действий и, следовательно, может наложить долгосрочные ограничения на оперативное планирование, с которыми России прежде не приходилось сталкиваться", — говорится в публикации.

После вывода российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей весной 2022 года, и Харьковского контрнаступления осенью того же года в ВС РФ, в сущности, рассматривали международную границу с Украиной как бездействующий фронт.

Российские и украинские силы проводили рутинные диверсионные и разведывательные мероприятия, вели огонь с закрытых позиций и наносили пограничные удары вдоль границы с осени 2022 года. Но все это, по-видимому, не вызывало у России значительных опасений относительно защиты территории РФ в этом районе.

Прежде РФ концентрировала тыловые элементы в приграничной зоне, пытаясь отвлечь и заблокировать украинские силы вдоль границы. Но скопления ВСУ в этом районе, по-видимому, не вызвали беспокойства у российских сил.

Российские военные активировали часть этой "спящей линии фронта", когда начали наступательную операцию на севере Харьковской области в начале мая 2024 года в попытке расширить линию фронта дальше на северо-восток Украины, оттянуть и заблокировать украинские силы вдоль границы, чтобы ослабить общую украинскую линию фронта в целом.

"Нынешнее украинское вторжение представляет значительную угрозу российским военным операциям в Украине и стабильности режима Путина, и требует ответа", — считают в ISW.

Напомним, что аналитики рассказали, какие населенные пункты в Курской области заняли ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ продвинулись на одном из направлений. DeepState и Генштаб сообщили подробности.