Украинский прорыв: мобильные группы ВСУ на 25 км продвинулись в Беловском районе Курской области, — ISW

По словам американских аналитиков, ряд российских провоенных блогеров утверждал, что Силы обороны со значительным количеством бронетехники пересекли границу с Сумской областью в районе Кучеровки и Гоптаровки и быстро продвинулись к Белой.

Related video

Российские официальные лица признали, что украинские мобильные группы продвинулись более чем на 25 км в Беловском районе Курской области в ночь с 10 на 11 августа. Но пока нет признаков того, что эти группы остаются в этом районе, или же что украинские силы действуют за пределами непосредственной приграничной зоны Беловского района. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 11 августа.

Важно

Прорыв границы в Курской области: появилась официальная реакция Китая

В Минобороны РФ 11 августа заявили, что войска РФ отразили украинскую "попытку прорыва" в Беловском районе, и что авиация уничтожила украинскую технику в районе Озерки (примерно в 8 км от Сумской области) и Ивановского (25 км). Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что российские войска стабилизировали положение после того, как диверсионно-разведывательные группы Украины вошли в Беловский район. По его словам, в упомянутом районе нет боестолкновений.

Несколько российских провоенных блогеров утверждали, что Силы обороны со значительным количеством бронетехники пересекли границу с Сумской областью в районе Кучеровки и Гоптаровки вечером 10 августа и быстро продвинулись к населенному пункту Белая и ее окрестностям.

В российских источниках это событие называли украинским прорывов и заявляли, что украинские силы быстро захватили тактически важную территорию, хотя в последующих российских заявлениях допускалось, что украинские группы не пытались захватить территорию, а ряд российских провоенных блогеров преувеличили численность украинских групп.

Российские источники также утверждали, что бои продолжались в районе Миляевки и Гоптаровки вечером 10 августа.

Напомним, что граница РФ превращается в театр военных действий, поэтому ВС РФ понадобится задействовать больше ресурсов. К такому выводу пришли американские аналитики ISW.

Также сообщалось, что аналитик Forbes Дэвид Акс также считает, что Курская область может стать еще одним большим фронтом.