"Ситуация сложная": Украина контролирует 28 населенных пунктов Курской области, — губернатор

Владимир Путин перебил руководителя Курщины, когда тот начал рассказывать об успехах украинской армии и то, насколько глубоко ВСУ совершили прорыв в регионе.

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Под контролем Вооруженных сил Украины сейчас находится 28 населенных пунктов Курской области. Об этом во время совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Ситуация в регионе сложная. На сегодня под контролем противника находится 28 населенных пунктов", — отметил Смирнов.

По его словам глубина прорыва украинской армии составляет 12 километров, а ширина — 40 км.

"Мы не знаем о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в населенных пунктах под контролем ВСУ", — сказал Смирнов.

Он также отметил, что в Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами, из-за чего в регионе увеличат количество блокпостов и патрулей.

Кроме того, Алексей Смирнов сообщил об увеличении количества переселенных жителей приграничных населенных пунктов Курской области. По его словам, самостоятельно выехали или эвакуировались из региона 121 тысяча человек.

Путин не дал Смирнову договорить об успехах ВСУ в Курской области

Когда глава Курщины Алексей Смирнов начал говорить о том, сколько километров Курской области успели занять Вооруженные силы Украины, Путин перебил его.

"Послушайте, Алексей Борисович, военное ведомство нам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам о социально-экономической ситуации и о помощи людям предоставьте доклад", — сказал Путин.

Напомним, 12 августа президент России Владимир Путин заявил, что Украина вторглась в Курскую область России, чтобы улучшить свои переговорные позиции, однако Москва не будет вести переговоры с Киевом.

В этот же день издание The Economist опубликовало материал, в котором говорится о том, что РФ перебросила войска с Харьковского направления на Курск.