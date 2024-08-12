РФ хочет фейками убедить мир, что бойцы ВСУ совершают военные преступления в Курской области, — СБУ

В Службе безопасности Украины отметили, что в ближайшее время россияне могут прибегнуть к инсценировке преступлений, ведь ВС РФ не могут эффективно противодействовать наступательным действиям украинской армии.

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Российские спецслужбы хотят использовать ситуацию в Курской области, чтобы обвинить украинских бойцов в совершении военных преступлений против гражданского населения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, для этого российская сторона создает и распространяет различные фейки и информационные вбросы, которые "не имеют ничего общего с реальностью".

"В ближайшее время российские спецслужбы могут прибегнуть к инсценировке преступлений, в частности в отношении гражданского населения Курской области, чтобы потом обвинить в их совершении украинскую сторону", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что такие информационно-психологические спецоперации врага связаны с тем, что российские оккупанты не могут эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ.

В СБУ предупредили, что такие попытки являются напрасными и не будут влиять ни на наступательные действия украинской армии, ни на мнение международных партнеров Украины.

"Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко придерживаются правил и обычаев ведения войны. В частности, как по обращению с военнопленными РФ, так и в отношении гражданского населения", — отметили в СБУ.

Напомним, 12 августа руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что руководство РФ и командование российской армии недовольны тем, что боевые действия, которые проводят ВСУ в Курской области, не сопровождаются насилием против гражданских.

10 августа председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что местные жители Курской области признают, что на территорию Курщины зашли "очень воспитанные военные, которые не мародерствуют и не издеваются".