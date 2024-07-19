Открытый доступ к данным об оборонных предприятиях будет тормозить приход на украинский рынок западных компаний, — "Украинская бронетехника"

Related video

Открытый доступ к данным об оборонных предприятиях будет тормозить приход на украинский рынок западных компаний. Об этом в интервью "Суспільне. Новини" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его мнению, в нынешних обстоятельствах западные компании в Украину будут приходить "тяжелее", поскольку инвестировать в открытые локации очень рискованно.

"Закрытие данных о предприятиях оборонки — это очень сложный вопрос, для решения которого нужен комплексный подход. Мы, как демократия, имеем довольно открытую отчетность, и это, на самом деле, важно. Мы понимаем, что закрытие реестров может привести к снижению общественного контроля за процессами, которые происходят в оборонной отрасли. Но физическое уничтожение оборонных предприятий будет иметь крайне негативные последствия для фронта", — заявил Бельбас.

По его словам, украинские производители оружия и военной техники неоднократно обращались в различные государственные органы и службы по решению проблемы закрытия данных о предприятиях оборонного сектора, но на данный момент вопрос не решен.