Заспівала — потрапила під суд: у Росії студентку покарали за "опозиційні" пісні

У Санкт-Петербурзі суд визнав 18-річну вуличну музикантку винною у "дискредитації" армії через виконання протестних композицій. Раніше дівчину вже арештовували за пісню репера Noize MC.

Як повідомляє Reuters, у Санкт-Петербурзі суд оштрафував 18-річну музикантку Діану Логінову, відому під сценічним ім’ям Наоко, на 30 тисяч рублів (15 тис. 786 грн) за нібито "дискредитацію" російської армії. Дівчина виступає зі своїм гуртом Stoptime і стала відомою після того, як її виконання пісні "Кооператив Лебедине озеро" репера Noize MC набрало мільйони переглядів у соцмережах.

Логінову затримали ще 15 жовтня після виступу на Невському проспекті, звинувативши в організації несанкціонованого зібрання. Вона відбула 13 діб адміністративного арешту. Згодом проти неї порушили ще одну справу — за виконання іншої пісні під назвою "Ти солдат", яку влада визнала антивоєнною.

Після засідання суду Логінову не відпустили, — її знову вивезли співробітники поліції на цивільному автомобілі.

Авторка пісні "Ти солдат" — співачка Монеточка, яка нині проживає за кордоном. Торік російська влада оголосила її в розшук і внесла до списку "іноземних агентів".

Антикремлівський виконавець Noize MC, чию пісню раніше виконала Логінова, давно живе у Литві. У Росії його композиції заборонили, звинувативши у "ворожому ставленні до людей" та "закликах до насильницької зміни влади".

Минулого тижня подібне покарання отримав ще один вуличний музикант із Єкатеринбурга Євген Михайлов. Його арештували на 14 діб після виконання пісень Noize MC на підтримку Логінової.

Нагадаємо, російська влада дедалі частіше переслідує молодих артистів за антивоєнну творчість, визнаючи їхні виступи проявом "дискредитації" армії.

