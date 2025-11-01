Прибрала згадку про Україну: співачка Йолка змінила текст своєї пісні "Прованс" (відео)

Співачка Йолка (Єлизавета Іванців), яка народилася в Ужгороді, відредагувала текст свого хіта "Прованс", викресливши з нього рядки про Бориспіль.

Оновлену версію пісні Йолка виконала на концерті в Москві, присвяченому 30-річчю російської музичної премії. На це звернув увагу The Insider.

Виступ Йолки у Москві

Раніше приспів пісні "Прованс" починався за слів: "Завтра о 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку і думати про пілота". Однак цього разу артистка заспівала: "Завтра о 7:22 я буду летіти до тебе, сидіти в літаку і думати про пілота".

На виступ Йолки у Москві відреагував український блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

"Бориспіль в Росії, виявляється, теж заборонений. Не зрозумів тільки, чому залишила Прованс? Адже це регіон у проклятій країні НАТО. Очевидно ж, що замість Провансу тепер має бути Пхеньян", — написав він.

Що каже Йолка про війну в Україні

Вперше Йолка висловилася про російсько-українську війну у жовтні цього року. Співачка заявила, що раніше не давала на цю тему жодного коментаря, оскільки вважає, що потрібно "залишатися вище цього всього".

"У мене болить серце. У мене там мамочка. У мене там стільки друзів. У кожного з вас в Україні велика кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не переймалася з цього приводу", — додала Йолка.

