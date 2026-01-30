Співачка-зрадниця Йолка натякнула на одруження з героєм "Холостяка" (фото)

43-річна співачка українського походження Йолка (Єлизавета Іванців), яка обрала РФ для життя під час війни, ймовірно, одружилася. Обранцем уродженки Ужгорода міг стати теж артист-зрадник Рожден Анусі, 36 роки, який народився в Україні, але переїхав до Росії.

Йолка у своєму Instagram напередодні показала уривок з кліпу на нову пісню, де позувала з ймовірним обранцем та крупним планом показала обручку.

Йолка вийшла заміж?

Зрадниця не поспішає прямо казати про весілля та називати ім'я свого чоловіка. Втім, у коментарях користувачі мережі активно пишуть, що ним став саме співак та учасник українського "Холостяка" Рожден Анусі, який також виїхав до Росії.

Офіційного підтвердження цього чи спростування наразі не було.

Йолка, ймовірно, вийшла заміж Фото: Instagram

Хто такі Йолка і Рожден

Ранній музичний старт Єлизавети був в Україні, але значна частина творчої кар’єри була побудована вже в Росії — після переїзду до Москви у 2004 році. В Україні вона була суддею шоу Х‑Фактор у період 2010-2012. А успіх прийшов з піснями російською ("Прованс").

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну артистка стала замовчувати війну в рідній країні.

Тим часом співак Рожден Анусі свого часу був головним героєм 8-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" на телеканалі СТБ. Переможницею тоді стала Іванна Гончарук, але їхні стосунки тривали кілька місяців.

Рожден Анусі з переможницею "Холостяка" Фото: СТБ

