"Уважаю Вову": актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин о возможном сотрудничестве с "Квартал 95"

Евгений Сморигин прокомментировал потенциальное присоединение к известной юмористической студии. Артист признался, что с уважением относится к ее команде и лично к Владимиру Зеленскому.

Украинский актер, юморист и участник проекта "Дизель Шоу" Евгений Сморигин поделился своим отношением к студии "Квартал 95" в интервью на YouTube-канале Славы Демина.

Несмотря на разные взгляды, он с уважением относится к тому, что команде удалось сохранить целостность на протяжении десятилетий, что является редкостью для юмористических коллективов.

"Никогда не было у меня личной антипатии к "Кварталу". Я всегда говорил, что это единственная команда КВН, которая осталась командой. Все распались, были еще "Уральские пельмени", но они тоже распались. Я их уважаю и Вову тоже за то, что он сохранил команду КВН", — признался Сморигин.

На вопрос ведущего о том, приглашали ли его когда-либо присоединиться к "Кварталу 95", актер это отрицал и отметил, что подобных предложений не получал.

Комментарий об отношении к "Кварталу" начинается в 0:48:47

Кто такой Евгений Сморигин

Евгений Сморигин — украинский актер, юморист, телеведущий и продюсер. Широкую известность он получил как участник "Дизель Шоу" с 2015 года, а также как актер сериала "Папаньки". Ранее он был участником команды КВН "ПП Минск", после чего переехал в Киев и продолжил творческую карьеру в Украине.

