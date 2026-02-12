"Поважаю Вову": актор "Дизель шоу" Євген Сморигін про можливу співпрацю з "Квартал 95"

Євген Сморигін прокоментував потенційне приєднання до відомої гумористичної студії. Артист зізнався, що з повагою ставиться до її команди та особисто до Володимира Зеленського.

Український актор, гуморист і учасник проєкту "Дизель Шоу" Євген Сморигін поділився своїм ставленням до студії "Квартал 95" в інтерв’ю на YouTube-каналі Слави Дьоміна.

Попри різні погляди, він із повагою ставиться до того, що команді вдалося зберегти цілісність протягом десятиліть, що є рідкістю для гумористичних колективів.

"Ніколи не було в мене особистої антипатії до "Кварталу". Я завжди казав, що це єдина команда КВН, яка залишилася командою. Всі розпалися, були ще "Уральські пельмені", але вони теж розпалися. Я їх поважаю і Вову теж за те, що він зберіг команду КВН", – зізнався Сморигін.

На запитання ведучого про те, чи запрошували його коли-небудь приєднатися до "Кварталу 95", актор це заперечив і зазначив, що подібних пропозицій не отримував.

Відео дня

Коментар про ставлення до "Кварталу" починається о 0:48:47

Хто такий Євген Сморигін

Євген Сморигін – український актор, гуморист, телеведучий і продюсер. Широку популярність він здобув як учасник "Дизель Шоу" з 2015 року, а також як актор серіалу "Папаньки". Раніше він був учасником команди КВК "ПП Мінськ", після чого переїхав до Києва та продовжив творчу кар’єру в Україні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Євген Сморигін зізнався, що Оксана Марченко хрестила його доньку.

Українська акторка та колишня учасниця гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Яна Глущенко оголосила, що вони з чоловіком, продюсером Олегом Збаращуком, вирішили розлучитися після 9 років стосунків.

Крім того, зірка "Дизель Шоу" Юлія Мотрук провела екскурсію своєю квартирою в селі Білогородка Київської області. Житло має площу 63 квадратні метри, а коштує 90 тисяч доларів.