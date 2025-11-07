Як живе зірка "Дизель Шоу" Мотрук: квартира за $90 тисяч з кладовкою (фото)
Українська акторка та зірка "Дизель Шоу" Юлія Мотрук провела екскурсію своєю квартирою в селі Білогородка Київської області. Житло має площу 63 квадратні метри, а коштує 90 тисяч доларів.
Після покупки нерухомості акторка з чоловіком зробили капітальний ремонт: зміцнили стіни за допомогою штукатурки та заліза, тому вона називає свою квартиру "бункером". Оселю під столицею Мотрук показала проєкту "По хатах".
Чому не в Києві
За словами акторки, у селі її приваблюють чисте повітря та заміська тиша.
"Хотілось жити би в лісі, де птахи, дерева", — каже Юлія.
Ба більше, цю квартиру акторка вже готова продати. Справа в тому, що Юлія з чоловіком будують дім на Закарпатті, куди хочуть з часом переїхати.
Що цікавого в квартирі
У цій квартирі артистки "Дизель Шоу" є багато цікавих речей. Зокрема, у коридорі вона зробила справжній вівтар. На білому комоді Юлія розмістила свої вінчальні ікони, а також ароматичні палички для очищення простору та медитації.
У вітальні є великий світлий диван, телевізор, комод та бігова доріжка, яку після продажу акторка не буде забирати з квартири. Також Юлія показала подарунки від фанатів: в'язані іграшки і картини.
Вітальня об'єднана з кухнею, де стіна покрита італійською плиткою смарагдового відтінку. Цікаво, що на кухні акторки немає традиційних навісних шаф, а посуд та необхідні речі вона поклала у шухлядах знизу. Ба більше, у квартирі є невелика комора, а з господарством часто допомагає сусідка.
Зокрема, у квартирі під Києвом є світла та простора спальня, де розміщено доволі високе ліжко.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українська телеведуча Оксана Гутцайт провела екскурсію своїм будинком під Києвом.
- Інтервʼюерка Емма Антонюк показала свою квартиру, яка розташована в самому центрі столиці.
Крім того, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв показав, як живе прямо в серці Києва у квартирі за 20 тисяч.