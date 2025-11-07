Як живе зірка "Дизель Шоу" Мотрук: квартира за $90 тисяч з кладовкою (фото)

Українська акторка та зірка "Дизель Шоу" Юлія Мотрук провела екскурсію своєю квартирою в селі Білогородка Київської області. Житло має площу 63 квадратні метри, а коштує 90 тисяч доларів.

Після покупки нерухомості акторка з чоловіком зробили капітальний ремонт: зміцнили стіни за допомогою штукатурки та заліза, тому вона називає свою квартиру "бункером". Оселю під столицею Мотрук показала проєкту "По хатах".

Юлія Мотрук показала свою квартиру

Чому не в Києві

За словами акторки, у селі її приваблюють чисте повітря та заміська тиша.

"Хотілось жити би в лісі, де птахи, дерева", — каже Юлія.

Ба більше, цю квартиру акторка вже готова продати. Справа в тому, що Юлія з чоловіком будують дім на Закарпатті, куди хочуть з часом переїхати.

Вітальня Фото: YouTube

Що цікавого в квартирі

У цій квартирі артистки "Дизель Шоу" є багато цікавих речей. Зокрема, у коридорі вона зробила справжній вівтар. На білому комоді Юлія розмістила свої вінчальні ікони, а також ароматичні палички для очищення простору та медитації.

Відео дня

Вівтар у коридорі Фото: YouTube

У вітальні є великий світлий диван, телевізор, комод та бігова доріжка, яку після продажу акторка не буде забирати з квартири. Також Юлія показала подарунки від фанатів: в'язані іграшки і картини.

Вітальня об'єднана з кухнею, де стіна покрита італійською плиткою смарагдового відтінку. Цікаво, що на кухні акторки немає традиційних навісних шаф, а посуд та необхідні речі вона поклала у шухлядах знизу. Ба більше, у квартирі є невелика комора, а з господарством часто допомагає сусідка.

Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube

Зокрема, у квартирі під Києвом є світла та простора спальня, де розміщено доволі високе ліжко.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв показав, як живе прямо в серці Києва у квартирі за 20 тисяч.