Басейн, гардеробна та помічники: у яких "хоромах" живе телеведуча Оксана Гутцайт (фото)

Українська телеведуча Оксана Гутцайт провела екскурсію своїм будинком під Києвом. Зірка екрану настільки прикипіла до сільської місцевості, що навіть не планує повертатися жити в місто.

Гутцайт показала свої "хороми" під столицею програмі "По хатах". У цьому будинку її родина живе вже 16 років.

Оксана Гутцайт показала свій будинок

Будинок Гутцайт

Вони придбали будинок давно. Спочатку було лише шість соток землі. А згодом продавався будинок поруч і вони його придбали теж, чим збільшили територію. Чоловік телеведучої, колишній міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, з нуля побудував будинок, у якому вони наразі живуть.

"Я вже настільки звикла. Я вже така сільська мешканка. Мене вже в місто не затягнеш ніяк", — зізнається Оксана.

Раз на місяць приходить чоловік, який доглядає територію будинку. Також раз на тиждень приходить помічниця по дому.

Ціну будинку телеведуча не називає, зізнавшись, що просто не знає її і треба питати про це в чоловіка.

Будинок Оксани Гутцайт Фото: YouTube Басейн на території будинку Фото: YouTube

Зокрема, Гутцайт розповіла про своїх дітей – доньку Еліну та сина Марка. Останньому вже 15 років. Юнак активно займається футболом та міркував стати адвокатом.

Діти Оксани Гутцайт Фото: YouTube Будинок Гутцайт Фото: YouTube

"Довгий час Марко хотів бути адвокатом. А коли я сказала, що треба дуже багато вчитися, читати, то він вирішив, що поки не дуже. Він у мене футболіст, багато читає. Мамина гордість", — сказала зіркова мама.

Гардеробна Оксани Гутцайт Фото: YouTube

У Марка вже є дівчина — однокласниця на ім’я Маша.

А 23-річна донька Еліна живе окремо від батьків та будує кар'єру в столиці. Вона здобувала освіту у Брюсселі. Втім, вирішила повернутися до України.

Кімната доньки Фото: YouTube Кімната сина Фото: YouTube

"Вона сама живе. Я думала, що у мене буде нова Урсула фон дер Ляєн. Але Еліна сказала, що не хоче працювати там, хоче бути в Києві. Знайшла роботу в ресторанному бізнесі, годує маму. Тепер можу приїжджати до неї в ресторан та їсти", — зізналася знаменитість.

А з чоловіком вони сплять в різних кімнатах. Адже перед сном телеведуча любить почитати, провітрювати кімнату, а ексміністр обирає більш затишний варіант, щоб усе було зачинено.

