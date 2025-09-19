Бассейн, гардеробная и помощники: в каких "хоромах" живет телеведущая Оксана Гутцайт (фото)
Украинская телеведущая Оксана Гутцайт провела экскурсию по своему дому под Киевом. Звезда экрана настолько прикипела к сельской местности, что даже не планирует возвращаться жить в город.
Гутцайт показала свои "хоромы" под столицей программе "По домам". В этом доме ее семья живет уже 16 лет.
Дом Гутцайт
Они приобрели дом давно. Сначала было всего шесть соток земли. А потом продавался дом рядом и они его приобрели тоже, чем увеличили территорию. Муж телеведущей, бывший министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, с нуля построил дом, в котором они сейчас живут.
"Я уже настолько привыкла. Я уже такая сельская жительница. Меня уже в город не затянешь никак", — признается Оксана.
Раз в месяц приходит мужчина, который ухаживает за территорией дома. Также раз в неделю приходит помощница по дому.
Цену дома телеведущая не называет, признавшись, что просто не знает ее и надо спрашивать об этом у мужа.
В частности, Гутцайт рассказала о своих детях — дочери Элине и сыне Марке. Последнему уже 15 лет. Юноша активно занимается футболом и размышлял стать адвокатом.
"Долгое время Марко хотел быть адвокатом. А когда я сказала, что надо очень много учиться, читать, то он решил, что пока не очень. Он у меня футболист, много читает. Мамина гордость", — сказала звездная мама.
У Марка уже есть девушка — одноклассница по имени Маша.
А 23-летняя дочь Элина живет отдельно от родителей и строит карьеру в столице. Она получала образование в Брюсселе. Впрочем, решила вернуться в Украину.
"Она сама живет. Я думала, что у меня будет новая Урсула фон дер Ляйен. Но Элина сказала, что не хочет работать там, хочет быть в Киеве. Нашла работу в ресторанном бизнесе, кормит маму. Теперь могу приезжать к ней в ресторан и есть", — призналась знаменитость.
А с мужем они спят в разных комнатах. Ведь перед сном телеведущая любит почитать, проветривать комнату, а экс-министр выбирает более уютный вариант, чтобы все было закрыто.
