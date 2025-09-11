За 20 тысяч в центре Киева: Сеитаблаев показал свою квартиру и рассказал о новых отношениях (фото)

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев показал, как живет прямо в сердце Киева. Он снимает квартиру с видом на Киево-Печерскую Лавру за 20 тысяч гривен в месяц.

Related video

Съемки проекта "По хатах" начались возле Крымского дома, а не в самом доме. Сеитаблаев объяснил, что живет и работает в одном районе.

Ахтем Сеитаблаев показал свою квартиру в Киеве

Квартира в Киеве за 20 тысяч

"Крымский дом это место, в котором я работаю уже седьмой год. Так случилось, что моя служба военная уже более трех лет связана с тем же, чем занимается Крымский дом. А именно — поддержка культурологических потребностей", — отметил режиссер.

Ахтем Сеитаблаев снял эту трехкомнатную квартиру в начале 2022 года. Сразу на входе можно заметить много головных уборов, в частности те, в которых он снимал свои известные фильмы.

Кухня Ахтема Сеитаблаева Фото: YouTube Квартира Ахтема Сеитаблаева Фото: YouTube

Режиссер признается, что своего жилья не имеет. Он почти не готовит есть сам: пользуется доставками и ходит в заведения.

Вид из квартиры Фото: YouTube Ванна Фото: YouTube

Ведущая проекта заметила, что Сеитаблаев находится в хорошей физической форме, поэтому спросила о его секретах.

"Особой диеты никакой у меня нет. Сказать, что занимаюсь спортом? Нет. Постоянно нет. Но все же да. Профессия. Надо держаться. К сожалению, курю уже много лет", — признался режиссер.

Он также рассказал, что за квартиру в центре Киева платит 20 тысяч гривен в месяц, за что благодарит хозяйку дома.

В спальне Сеитаблаева есть высокая кровать. Шкаф украшен голубями: это очень символично, ведь папа режиссера разводил этих птиц.

Спальня Сеитаблаева Фото: YouTube Холодильник Фото: YouTube

Отношения Ахтема Сеитаблаева

Режиссер подчеркнул, что нормально относится к официальному бракосочетанию, однако не считает это необходимым в своей жизни.

"Здесь же, как по мне, нужно исходить из того, в чем комфортно. Является ли это 100% гарантией отношений? Конечно, что нет", — сказал он.

Также ведущая поинтересовалась, есть ли у режиссера сейчас любимая женщина.

"Мне вообще нравятся прекрасные дамы. Я не могу сказать, что это отношения. Это скорее, наверное, знакомства друг с другом", — ответил Сеитаблаев.

Сейчас режиссер совмещает службу, преподавание и съемки фильмов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Журналистка Лена Чиченина напомнила о признании Ахтема Сеитаблаева относительно домашнего насилия.

Режиссер отменил свадьбу с младшей на 20 лет невестой.

Кроме того, Сеитаблаев рассказал, как в свое время его отец из-за активной общественной позиции оказался за решеткой.