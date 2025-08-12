"Неуравновешенная дама": Ахтем Сеитаблаев объяснил, зачем поднимал руку на своих женщин

Журналистка Лена Чиченина напомнила о признании режиссера Ахтема Сеитаблаева о домашнем насилии, которое почему-то не стало резонансным. Режиссер опроверг это обвинение, рассказав свою версию событий.

На фоне скандала вокруг актера Константина Темляка тема домашнего абьюза вышла на новый уровень обсуждения в социальных сетях. В частности, журналистка вспомнила интервью 52-летнего режиссера Ахтема Сеитаблаева, в котором тот признался в домашнем насилии.

Чиченина обратила внимание на разницу в общественной реакции на подобные случаи.

"В комментах спросили, почему резонансным не стал отрывок из этого интервью почти годичной давности, в котором Ахтем Сеитаблаев говорит, что бил своих женщин. Я, честно говоря, о нем даже не слышала. Глянула новости — они были, но там рукоприкладство преимущественно подавалось как одна из тем разговора и ничего такого в этом не было. Бил так бил", — написала она в Telegram.

Другой случай

Автор поста вспомнила другой случай. "Точно так же было, когда Евгений Паперный в эфире сказал, что бил Ольгу Сумскую — ничего необычного".

Обозреватель предположила, в чем причина отсутствия резонанса вокруг заявлений Сеитаблаева. "Актер не оправдывался, а просто констатировал. Мне кажется, что это наиболее правильная коммуникация в таких случаях. Сказал сам, а не после заявлений женщин", — добавляет она.

Ахтем Сеитаблаев объяснил, зачем поднимал руку на своих женщин Фото: YouTube

Реакция Ахтема Сеитаблаева

На публикацию отреагировал сам Ахтем Сеитаблаев, опровергнув обвинения.

"Прокомментирую один раз. После неоднократных угроз в свою сторону, в конце концов записанных и переданных в полицию, после разговора с отцом неуравновешенной дамы, который просил прощения за поведение дочери, оттолкнул от себя. Не бил, не ранил", — написал Ахтем в Facebook.

