"Неврівноважена пані": Ахтем Сеітаблаєв пояснив, нащо підіймав руку на своїх жінок

Журналістка Лєна Чиченіна нагадала про зізнання режисера Ахтема Сеітаблаєва щодо домашнього насильства, яке чомусь не стало резонансним. Режисер заперечив це звинувачення, розповівши свою версію подій.

На тлі скандалу навколо актора Костянтина Темляка тема домашнього аб'юзу вийшла на новий рівень обговорення в соціальних мережах. Зокрема, журналістка згадала інтерв'ю 52-річного режисера Ахтема Сеітаблаєва, в якому той зізнався у домашньому насильстві.

Чиченіна звернула увагу на різницю в суспільній реакції на подібні випадки.

"У коментах запитали, чому резонансним не став уривок із цього інтерв'ю майже річної давності, в якому Ахтем Сеітаблаєв каже, що бив своїх жінок. Я, чесно кажучи, про нього навіть не чула. Глянула новини — вони були, але там рукоприкладство переважно подавалося як одна з тем розмови й нічого такого в цьому не було. Бив то й бив", — написала вона у Telegram.

Інший випадок

Авторка допису згадала інший випадок. "Точно так само було, коли Євген Паперний в ефірі сказав, що бив Ольгу Сумську — нічого незвичайного".

Медіаоглядачка припустила, в чому причина відсутності резонансу навколо заяв Сеітаблаєва. "Актор не виправдовувався, а просто констатував. Мені здається, що це найбільш правильна комунікація в таких випадках. Сказав сам, а не після заяв жінок", — додає вона.

Ахтем Сеітаблаєв пояснив, нащо підіймав руку на своїх жінок Фото: YouTube

Реакція Ахтема Сеітаблаєва

На публікацію відреагував сам Ахтем Сеітаблаєв, спростувавши звинувачення.

"Прокоментую один раз. Після неодноразових погроз у свій бік, врешті записаних і переданих у поліцію, після розмови з батьком неврівноваженої пані, який просив вибачення за поведінку доньки, відштовхнув від себе. Не бив, не поранив", — написав Ахтем в Facebook.

