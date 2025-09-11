За 20 тисяч у центрі Києва: Сеітаблаєв показав свою квартиру та розповів про нові стосунки (фото)

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв показав, як живе прямо в серці Києва. Він винаймає квартиру з видом на Києво-Печерську Лавру за 20 тисяч гривень на місяць.

Зйомку проєкту "По хатах" почалися біля Кримського дому, а не в самому помешканні. Сеітаблаєв пояснив, що живе та працює в одному районі.

Ахтем Сеітаблаєв показав свою квартиру в Києві

Квартира в Києві за 20 тисяч

"Кримський дім це місце, в якому я працюю вже сьомий рік. Так сталося, що моя служба військова вже більше як три роки повʼязана з тим самим, чим займається Кримський дім. А саме — підтримка культурологічних потреб", — зазначив режисер.

Ахтем Сеітаблаєв зняв цю трикімнатну квартиру на початку 2022 року. Одразу на вході можна помітити багато головних уборів, зокрема ті, у яких він знімав свої відомі фільми.

Кухня Ахтема Сеітаблаєва Фото: YouTube Квартира Ахтема Сеітаблаєва Фото: YouTube

Режисер зізнається, що свого житла не має. Він майже не готує їсти сам: користується доставками та ходить у заклади.

Вид з квартири Фото: YouTube Ванна Фото: YouTube

Ведуча проєкту помітила, що Сеітаблаєв перебуває в хорошій фізичній формі, тому запитала про його секрети.

"Особливої дієти ніякої в мене немає. Сказати, що займаюсь спортом? Ні. Постійно ні. Але все ж таки так. Професія. Треба триматися. На жаль, палю вже багато років", — зізнався режисер.

Він також розповів, що за квартиру в центрі Києва платить 20 тисяч гривень на місяць, за що дякує господарці дому.

У спальні Сеітаблаєва є високе ліжко. Шафа прикрашена голубами: це дуже символічно, адже тато режисера розводив цих птахів.

Спальня Сеітаблаєва Фото: YouTube Холодильник Фото: YouTube

Стосунки Ахтема Сеітаблаєва

Режисер наголосив, що нормально ставиться до офіційного одруження, проте не вважає це необхідним у своєму житті.

"Тут же ж, як на мене, потрібно виходити з того, у чому комфортно. Чи є це 100% гарантією стосунків? Звичайно, що ні", — сказав він.

Натомість ведуча поцікавилася, чи є в режисера наразі кохана жінка.

"Мені взагалі подобаються прекрасні пані. Я не можу сказати, що це стосунки. Це скоріше, напевно, знайомства одне з одним", — відповів Сеітаблаєв.

Наразі режисер поєднує службу, викладання та зйомки фільмів.

