Как живет звезда "Дизель Шоу" Мотрук: квартира за $90 тысяч с кладовкой (фото)

Украинская актриса и звезда "Дизель Шоу" Юлия Мотрук провела экскурсию по своей квартире в селе Белогородка Киевской области. Жилье имеет площадь 63 квадратных метра, а стоит 90 тысяч долларов.

После покупки недвижимости актриса с мужем сделали капитальный ремонт: укрепили стены с помощью штукатурки и железа, поэтому она называет свою квартиру "бункером". Дом под столицей Мотрук показала проекту "По хатам".

Юлия Мотрук показала свою квартиру

Почему не в Киеве

По словам актрисы, в селе ее привлекают чистый воздух и загородная тишина.

"Хотелось бы жить бы в лесу, где птицы, деревья", — говорит Юлия.

Более того, эту квартиру актриса уже готова продать. Дело в том, что Юлия с мужем строят дом на Закарпатье, куда хотят со временем переехать.

Гостиная Фото: YouTube

Что интересного в квартире

В этой квартире артистки "Дизель Шоу" есть много интересных вещей. В частности, в коридоре она сделала настоящий алтарь. На белом комоде Юлия разместила свои венчальные иконы, а также ароматические палочки для очищения пространства и медитации.

Відео дня

Алтарь в коридоре Фото: YouTube

В гостиной есть большой светлый диван, телевизор, комод и беговая дорожка, которую после продажи актриса не будет забирать из квартиры. Также Юлия показала подарки от фанатов: вязаные игрушки и картины.

Гостиная объединена с кухней, где стена покрыта итальянской плиткой изумрудного оттенка. Интересно, что на кухне актрисы нет традиционных навесных шкафов, а посуду и необходимые вещи она положила в ящиках снизу. Более того, в квартире есть небольшая кладовая, а с хозяйством часто помогает соседка.

Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube

В частности, в квартире под Киевом есть светлая и просторная спальня, где размещена довольно высокая кровать.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев показал, как живет прямо в сердце Киева в квартире за 20 тысяч.