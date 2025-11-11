"Важко щось писати": зірка "Дизель Шоу" розлучається після 9 років стосунків

Українська акторка та колишня учасниця гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Яна Глущенко оголосила, що вони з чоловіком, продюсером Олегом Збаращуком, вирішили розлучитися після 9 років стосунків.

Про це двоє написали у своїх Instagram 11 листопада. Вони наголосили, що зрад та скандалів не було: рішення про розрив пара ухвалила виважено.

Яна Глущенко оголосила про розлучення

"Ніколи б не могла подумати, що писатиму ці слова… але… Це вже, мабуть, десята спроба. Фух, ну погнали. Ми з Олегом більше не разом — ми розлучаємося. Ох, які неприємні слова… Треба якесь нове значення придумати. Мабуть, "нове життя"? Так, скоріше за все, легше сприймається. Це наше спільне, доросле рішення. Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих один одного почули", — наголосила акторка.

Глущенко додала, що безмежно вдячна чоловіку за те, що колись "взяв її за руку — і дев'ять років не відпускав".

"Ми багато чого пройшли, вчилися один у одного, не слухалися один одного — але нам так було кайфово. Та прийшов час відпустити і йти… Куди? Кудись далі. У щось хороше, але вже не за руку", — зазначила зірка "Дизель Шоу".

Яна Глущенко додала, що в них неймовірний син: "Тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Дякую тобі за Тамусю. Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками".

Зокрема, зірка екрану попросила нічого не розпитувати, не додумувати та не дописувати. Ба більше, акторка пожартувала, що продюсер наступного року може взяти участь у "Холостяку".

"Олег Анатолійович, я завжди буду тебе любити — тільки вже іншою любов'ю", — написала Глущенко.

Яна Глущенко та Олег Збаращук Фото: Instagram

Реакція чоловіка

"Важко щось писати після слів Яни, але так, ми розлучаємось. Дякую тобі за неймовірного Тамерлана, за кохання і відвертість, у мене в душі залишились тільки найтепліші спогади про наші 9 років", — написав Збаращук.

Продюсер додав, що вони щиро намагалися вберегти свою пару, але не вийшло.

"Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любов'ю, про яку знаєш тільки ти", — звернувся до дружини Олег.

Яна Глущенко та Олег Збаращук Фото: Instagram

Зазначимо, що Яна Глущенко та Олег Збаращук одружилися у квітні 2017 року в Одесі. У жовтні того ж року акторка народила сина Тамерлана.

