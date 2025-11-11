"Трудно что-то писать": звезда "Дизель Шоу" разводится после 9 лет отношений

Украинская актриса и бывшая участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко объявила, что они с мужем, продюсером Олегом Збаращуком, решили расстаться после 9 лет отношений.

Об этом двое написали в своих Instagram 11 ноября. Они отметили, что измен и скандалов не было: решение о разрыве пара приняла взвешенно.

Яна Глущенко объявила о разводе

"Никогда бы не могла подумать, что буду писать эти слова... но... Это уже, наверное, десятая попытка. Фух, ну погнали. Мы с Олегом больше не вместе — мы расстаемся. Ох, какие неприятные слова... Надо какое-то новое значение придумать. Наверное, "новая жизнь"? Да, скорее всего, легче воспринимается. Это наше общее, взрослое решение. Без ссор, измен и недоразумений. Просто наконец двое взрослых друг друга услышали", — подчеркнула актриса.

Глущенко добавила, что бесконечно благодарна мужу за то, что когда-то "взял ее за руку — и девять лет не отпускал".

"Мы многое прошли, учились друг у друга, не слушались друг друга — но нам так было кайфово. Но пришло время отпустить и идти... Куда? Куда-то дальше. Во что-то хорошее, но уже не за руку", — отметила звезда "Дизель Шоу".

Яна Глущенко добавила, что у них невероятный сын: "Только в настоящей любви могут рождаться такие детки. Спасибо тебе за Тамусю. Мы уже не пара, но навсегда остаемся родителями".

В частности, звезда экрана попросила ничего не расспрашивать, не додумывать и не дописывать. Более того, актриса пошутила, что продюсер в следующем году может принять участие в "Холостяке".

"Олег Анатольевич, я всегда буду тебя любить — только уже другой любовью", — написала Глущенко.

Яна Глущенко и Олег Збаращук Фото: Instagram

Реакция мужчины

"Трудно что-то писать после слов Яны, но да, мы расстаемся. Спасибо тебе за невероятного Тамерлана, за любовь и откровенность, у меня в душе остались только самые теплые воспоминания о наших 9 лет", — написал Збаращук.

Продюсер добавил, что они искренне пытались уберечь свою пару, но не получилось.

"Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты", — обратился к жене Олег.

Яна Глущенко и Олег Збаращук Фото: Instagram

Отметим, что Яна Глущенко и Олег Збаращук поженились в апреле 2017 года в Одессе. В октябре того же года актриса родила сына Тамерлана.

