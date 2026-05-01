Зірка "Дизель Шоу" отримав громадянство: де він жив раніше та чому опинився в Україні (фото)

Актор, сценарист, телеведучий та зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін, який народився в Білорусі, опинився в центрі обговорень через тему українського громадянства.

У Threads (ukrbel123) почала ширитися інформація про те, що Євген офіційно отримав паспорт громадянина України, для чого склав іспит на знання української мови, історії та Конституції України на 97 балів зі 100. Фокус розповідає, як склалися стосунки актора з Україною.

Сморигін отримав громадянство України

"Вау! Якщо це правда, то це вау", "Молодець, це його свідомий вибір", "Респект і повага цьому чудовому актору!", "Ого 97, такий результат не кожен корінний українець набере" — пишуть українці в коментарях, вітаючи артиста.

Сам Євген розповів, що іспит він склав ще три роки тому, коли вперше подавав документи для надання українського громадянства, пише "1+1".

"Чому такий високий бал? Бо рівень української мови для отримання, як на мене, початковий і завдання, на мій погляд, доволі прості", — каже уродженець Білорусі, який одружений з українкою та виховує трьох дітей.

Євген Сморигін з родиною Фото: Instagram

Як склав іспит

Артист зізнався, що на момент складання іспиту вже мав практику спілкування українською, адже вчив мову під час роботи над перекладом скетч-шоу "На трьох".

"Я вже знав українську, бо перекладав сам себе з російської. Надійшло замовлення на переклад семи сезонів скетч-шоу "На трьох" і ми з редактором працювали в студії, де я перекладав сам себе. А це 7 сезонів, тобто близько 150 серій. Я разів 30 їздив до студії і працював по 5-6 годин. Такий досвід навчив мене вільно розмовляти", — зазначив Євген.

За словами Євгена, до 2022 року тема громадянства взагалі не порушувалася для нього, адже актор ніколи не стикався з упередженим ставленням до свого походження. Втім, коли з території Білорусі зайшли війська та почали летіти ракети на українські міста, Сморигін вирішив діяти.

Цікаво, що зірка "Дизель Шоу" міг би спробувати оформити громадянство через шлюб, адже понад 13 років одружений з українкою. Втім, вирішив своїми силами. Зокрема, Євген не вважає себе українцем чи білорусом.

"Я не знаю. Я просто людина. Я не білорус. Я вже… Мені важко відповісти. Я громадянин світу. Я себе не відношу до ніякої національності, нації", — сказав Сморигін в інтервʼю Славі Дьоміну.

Євген Сморигін Фото: YouTube

Зазначимо, що Сморигін разом з дружиною Лідією виховує трьох дітей — доньку Єлизавету та синів Олександра та Олексія.

Із сайту "Дизель Шоу" стає відомо, що Євген — володар телевізійної премії "Телевершина" (Білорусь) у номінації "Кращий ведучий музично–розважальної програми".

Про себе актор каже так: "Єврейський син і батько в одній особі", багатодітний батько. Моя мета у житті — дарувати людям сміх, заряджати їх позитивом, щоб моя творчість приносила якомога більше гарних емоцій. Я багатогранна особистість, люблю те, чим займаюся. КВК дав мені 3 професії, чому я вдячний. Мої найбільш органічні ролі — це образи бабусі та єврея".

Сморигін і Білорусь

Народився Євген 28 січня 1979 року в Мінську. Батько, Михайло Михайлович, — водій. Мати, Людмила Георгіївна, — вихователька дитячого садка.

Перші 9 класів артист закінчив у Республіканському ліцеї при Білоруській державній консерваторії по класу хорового диригування, співав у хорі хлопчиків. Згодом почалася його гумористично-телевізійна карʼєра.

У 2005 році команда Євгена "ЧП" закінчила свою участь у КВК. Сморигін переїхав до Києва, де з командою працював над сценаріями для фестивалю "Нова хвиля" в Юрмалі. Тут і знайшло його кохання — дружина Лідія.

Сморигін брав участь у "Голосі країни"

