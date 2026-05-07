Кайлі Дженнер за день втратила 15 млн підписників в Instagram: що сталося

Instagram влаштував масштабну чистку ботів. Найбільше від неї постраждала американська блогерка Кайлі Дженнер, втративши одразу 15 мільйонів підписників.

Це викликало широкі спекуляції щодо найновіших систем модерації зі штучним інтелектом Meta. Про це пише TNX.

Чистка підписників в Instagram

Сервіси відстеження в режимі реального часу, включаючи Celebrity Radar та BPT Scans, показують, що Кайлі Дженнер постраждала найбільше, втративши, як повідомляється, від 14 до 15 мільйонів підписників:

Кайлі Дженнер: мінус 15 млн підписників;

Кріштіану Роналду: мінус 8 млн підписників;

Селена Гомес: мінус 6 млн підписників;

Аріана Ґранде: мінус 6 млн підписників;

Джастін Бібер: мінус 5 млн підписників;

Тейлор Свіфт: мінус 4 млн підписників.

Значне падіння також було зафіксовано для K-pop групи BLACKPINK, зірки індійського крикету Вірата Колі та ікони футболу Ліонеля Мессі, які, як повідомляється, втратили близько двох мільйонів та чотирьох мільйонів підписників відповідно.

Відео дня

Кайлі Дженнер втратила 15 млн підписників Фото: Instagram

Meta описала масове скорочення як частину "рутинного процесу", спрямованого на неактивні та ботоподібні акаунти. Речник компанії заявив, що активні підписники залишаться неушкодженими, і додав, що помилково видалені акаунти можуть бути відновлені після перевірки.

Чистка збіглася з впровадженням Meta нової системи визначення віку на базі штучного інтелекту, про яку було оголошено 5 травня 2026 року. За даними компанії, технологія використовує візуальний аналіз для оцінки віку користувача на основі фізичних характеристик, таких як зріст та структура кісток.

Користувачі мережі підозрюють, що система штучного інтелекту може перебільшувати свої можливості та неправильно деактивувати справжні облікові записи, особливо ті, що належать молодшим на вигляд дорослим.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Італійський манекенник Еудженіо Каснігі розповів, як він позбувся роботи через те, що випадково затьмарив Кайлі Дженнер на червоній доріжці Met Gala 2023.

Кайлі повторила долю своєї старшої сестри Кім Кардаш'ян, у якої по шву тріснула легендарна сукня Мерилін Монро.

Крім того, у 2019 році просте зображення яйця стало найпопулярнішим постом в історії Instagram, обігнавши фотографію моделі, яка до цього тримала рекорд з понад 18 мільйонами лайків.